Los amantes de los programas de telerrealidad están de enhorabuena gracias a la llegada a España de la plataforma Hayu, con la que tendrán acceso a centenares de 'reality shows' de todo el mundo que podrán ver a la carta.

Perteneciente a la cadena NBCUniversal International, la plataforma asegura ser la más grande del mundo en esta temática.

“Como principal plataforma de telerrealidad a nivel global, esta expansión internacional nos ayuda a alcanzar nuestra meta de hacer llegar los mejores realities a todos los superfans del género”, detalla este jueves en un comunicado el director ejecutivo de Hayu, Hendrik McDermott.

El servicio de suscripción a esta plataforma, que se lanzó por primera vez en marzo de 2016 en el Reino Unido, Irlanda y Australia, ha sido lanzado este jueves en nueve países más (España incluida), por lo que ya está disponible en un total de veintisiete.

Hayu ofrece más de 8.000 episodios de “los mejores realities del momento”, entre ellos todas las temporadas de 'Las Kardashian' ('Keeping up with the Kardashians') y otros éxitos internacionales de programas como 'Mujeres ricas' ('The real housewives'), 'Bajo cubierta' ('Below deck') o 'Te vendo tu mansión' ('Million dollar listing').

Aunque en algunos países está disponible vinculada a la plataforma Amazon Prime, en España el canal se lanza a través de una plataforma directa al consumidor, accesible desde todo tipo de dispositivos, cuya suscripción tendrá un coste de 4,99 euros al mes.

“La gran variedad que ofrece la plataforma Hayu es única y promete satisfacer las necesidades de cualquier fan del género”, apunta la nota, "con una amplia variedad de subgéneros que incluyen hogar, diseño, citas, cocina, crimen y moda", entre otros.

Desde que en 2000 Telecinco estrenara la primera edición de 'Gran Hermano', creado por el productor holandés John de Mol, los programas de telerrealidad se han multiplicado en España y suelen situarse en numerosas ocasiones entre los programas más vistos de la televisión en abierto.