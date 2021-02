Las series serán las grandes protagonistas de la programación nocturna de este miércoles 17 de febrero. La 1 emite esta noche, a las 22:05 horas, una nueva entrega de 'La caza. Tramuntana'. Después de lo ocurrido en el anterior capitulo, Víctor cada vez es más consciente de todo lo que supone. Detrás de esta desaparición hay más trasfondo de lo que parece. Samiah es quién puede dar alguna pista, pero se siente amenazada.

Antena 3 apuesta por un nuevo capítulo de 'Mujer' (22:45 horas). En esta ocasión, llegó el momento de la verdad y de la sinceridad completa entre Bahar y Sarp con el pasado como telón de fondo y con la presencia de Piril escuchando una conversación clave y que llevará a la mujer a tomar medidas desesperadas tras su intento de huida con sus hijos.

La nueva entrega de 'Love is in the air' también aterriza esta noche (22:00 horas) en Telecinco. Después de la declaración de amor de Serkan a Eda, en esta ocasión, la pareja atraviesa por un dulce momento, por lo que consideran que es momento de confesar su amor a sus respectivas familias. Mientras tanto, Selin ultima los detalles de su boda con Ferit. Por otro lado, preocupada por el futuro profesional de su sobrina, Ayfer decide hablar con Serkan. El empresario le asegura que solo quiere lo mejor para Eda y que nunca interferirá en su futuro. Ferit, por su parte, descubre que Serkan solo se iba a casar con Eda para lograr que Selin volviera a su lado.

Dejando aparte las series, Iker Jiménez examina esta noche en 'Horinzonte' (22:55 horas) las incógnitas que permanecen sin respuesta en torno al patógeno tras cumplirse un año del primer paciente con coronavirus en nuestro país. El programa de Cuatro también analizará el papel de la OMS desde el inicio de la pandemia con la ayuda de José María Martín-Moreno, doctor en Epidemiología y Salud Pública por la Universidad de Harvard (Estados Unidos) y conectará en directo con José Luis Jiménez, experto en aerosoles de la Universidad de Colorado en Boulder.

Además, 'Un crimen perfecto' será la nueva película que emite laSexta (22:30 horas). Protagonizada por Michael Douglas, Gwyneth Paltrow y Viggo Mortensen. La cinta narra la historia de Steven Taylor (Michael Douglas), un industrial millonario que atraviesa un mal momento financiero, está casado con Emily (Gwyneth Paltrow) una joven adinerada de familia rica que mantiene un pasional romance con David (Viggo Mortensen), un artista bohemio. Después de conocer la infidelidad de su esposa, Steve averigua también el turbio pasado del amante, un estafador que seduce a mujeres ricas, y entonces le encarga que asesine a su esposa...