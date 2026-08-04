Concierto en Ibiza: El Duende Callejero llega a Las Dalias con su inconfundible mezcla de flamenco, rumba y esencia gaditana

El Duende Callejero será uno de los protagonistas del Festival Flamenco que acogerá Las Dalias, en Ibiza, el próximo jueves 27 de agosto, una cita que reunirá también sobre el escenario a Tomasito y Salistre para celebrar una noche dedicada al flamenco y sus múltiples formas de expresión.

Hay proyectos musicales que nacen desde la calle, crecen con naturalidad y terminan encontrando su propio espacio sin perder la esencia que les vio nacer. Ese es el camino que ha recorrido El Duende Callejero, una formación que ha convertido el flamenco, la rumba y el pop en un lenguaje propio, construyendo una propuesta cercana, luminosa y profundamente conectada con el directo.

Desde sus comienzos en Cádiz, la banda ha sabido desarrollar una identidad reconocible gracias a un repertorio donde conviven la tradición flamenca, la frescura de la rumba y melodías capaces de conectar con públicos de distintas generaciones. Canciones que hablan de emociones cotidianas, de amistad, de celebración y de la vida vivida con sencillez han acompañado el crecimiento de un proyecto que ha ido consolidándose escenario tras escenario.

Lejos de encasillarse en un único sonido, El Duende Callejero ha hecho de la mezcla uno de sus principales rasgos de identidad, incorporando influencias que enriquecen su propuesta sin perder el vínculo con sus raíces. Esa naturalidad, unida a una energía contagiosa sobre el escenario, ha convertido cada uno de sus conciertos en una experiencia donde la cercanía con el público se consolida como sello de identidad.

Tras recorrer numerosos escenarios de todo el país y continuar ampliando su trayectoria con nuevas canciones y colaboraciones, la formación llegará este verano a Ibiza para compartir su música con el público de Las Dalias.

La actuación tendrá lugar en el Garden de Las Dalias dentro del ciclo Las Dalias Live Music. Las puertas abrirán a las 19:00 horas y el concierto comenzará a las 20:00 horas.

Para más información, actualizaciones sobre el evento y la serie de conciertos, además de adquisición de entradas, visita https://www.ibiza-spotlight.com/shop/akasha/choose.php?event_id=429482 o lasdalias.es