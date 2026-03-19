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Fiestas de Sant Josep 2026

Mägo de Oz protagoniza la vuelta del Sant Pepe Rock

La histórica banda subirá al escenario en el centro del pueblo, tras una jornada llena de música para todas las edades

Mägo de Oz actuará el 28 de marzo en la XXVIII edición del festival de música. | | MÄGO DE OZ

Mägo de Oz actuará el 28 de marzo en la XXVIII edición del festival de música. | | MÄGO DE OZ

Diana Blesa

Diana Blesa

Ibiza

El Sant Pepe Rock vuelve este 2026 a Sant Josep con un cartel encabezado por Mägo de Oz, junto a Sôber y DJ D-Ramones, en una nueva edición que recupera una de las citas musicales más emblemáticas de las fiestas del municipio. El evento celebrará su XXVIII edición el sábado 28 de marzo, devolviendo al pueblo una jornada dedicada al rock con conciertos, actividades familiares y música en vivo desde la tarde hasta la noche.

Sôber es otro de los grupos protagonistas en la vuelta del Sant Pepe Rock. | | SÔBER

Sôber es otro de los grupos protagonistas en la vuelta del Sant Pepe Rock. | | SÔBER

La programación recupera el formato que convirtió al Sant Pepe Rock en una referencia dentro del calendario festivo local: una jornada que arranca con música en directo en distintos bares del pueblo y culmina con un gran concierto al aire libre junto al Ayuntamiento.

Durante la tarde, de cuatro a ocho horas, varios locales de Sant Josep acogerán actuaciones de bandas y propuestas vinculadas al rock. Actuarán Uncle Sal, Eivissurfers, The Metrallas, Stocks y ZZ Rock, creando un recorrido musical por el núcleo urbano que animará las calles y reforzará el ambiente festivo.

La jornada también tendrá un espacio pensado para el público familiar. Entre las cinco y las siete de la tarde se celebrará Pepito Rock, una fiesta infantil con actividades y sorpresas para los más pequeños, a quienes se anima a acudir con su indumentaria más rockera.

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El plato fuerte llegará por la noche, en el escenario instalado junto al Ayuntamiento, donde se celebrará el concierto principal del Sant Pepe Rock 2026. La música comenzará a partir de las ocho de la tarde con la sesión de DJ D-Ramones, seguida de la actuación de Sôber, en una noche que culminará con el esperado concierto de Mägo de Oz, banda histórica del rock español que encabeza el cartel de esta edición.

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