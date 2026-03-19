Nada más divertido que una yincana entre amigos en plenas fiestas

Sant Josep volvió a celebrar en el marco de sus fiestas patronales una de las citas más divertidas del año: la Sant Josep Express. La yincana, ya convertida en una de las pruebas más desenfadadas del programa, reunió a doce equipos formados por familiares y amigos en una jornada en la que no faltaron las risas, la competitividad bien entendida y mucho ambiente festivo.

Foto de familia de los participantes.

Durante toda la mañana, los participantes se enfrentaron a distintas pruebas pensadas para poner a prueba su ingenio, su compenetración y sus ganas de pasarlo bien. Tras superar todos los obstáculos, el equipo Cap de Trons se hizo con la victoria, seguido de Milfs, en segunda posición, y Bratz Chulas, que cerró el podio en tercer lugar. Como recompensa, los ganadores se llevaron un viaje para los cuatro integrantes del grupo valorado en hasta 1.000 euros.

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Más allá de la clasificación, la Sant Josep Express volvió a confirmar su carácter lúdico y familiar. La actividad combinó diversión, aprendizaje y convivencia entre generaciones, con un recorrido pensado también para dar a conocer el municipio, su cultura y su historia. Todo ello en una propuesta que, además de entretener, refuerza el trabajo en equipo y estrecha la relación entre jóvenes y adultos.