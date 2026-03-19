Fiestas de Sant Josep 2026
Nada más divertido que una yincana entre amigos en plenas fiestas
Cap de Trons, Milfs y Bratz Chulas fueron los equipos más destacados en una competición llena de risas
Sant Josep volvió a celebrar en el marco de sus fiestas patronales una de las citas más divertidas del año: la Sant Josep Express. La yincana, ya convertida en una de las pruebas más desenfadadas del programa, reunió a doce equipos formados por familiares y amigos en una jornada en la que no faltaron las risas, la competitividad bien entendida y mucho ambiente festivo.
Durante toda la mañana, los participantes se enfrentaron a distintas pruebas pensadas para poner a prueba su ingenio, su compenetración y sus ganas de pasarlo bien. Tras superar todos los obstáculos, el equipo Cap de Trons se hizo con la victoria, seguido de Milfs, en segunda posición, y Bratz Chulas, que cerró el podio en tercer lugar. Como recompensa, los ganadores se llevaron un viaje para los cuatro integrantes del grupo valorado en hasta 1.000 euros.
Más allá de la clasificación, la Sant Josep Express volvió a confirmar su carácter lúdico y familiar. La actividad combinó diversión, aprendizaje y convivencia entre generaciones, con un recorrido pensado también para dar a conocer el municipio, su cultura y su historia. Todo ello en una propuesta que, además de entretener, refuerza el trabajo en equipo y estrecha la relación entre jóvenes y adultos.
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