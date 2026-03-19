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Fiestas de Sant Josep 2026

El carácter solidario vuelve a brillar un año más en Sant Josep

El carácter solidario vuelve a brillar un año más en Sant Josep | FOTOS: AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP

El carácter solidario vuelve a brillar un año más en Sant Josep | FOTOS: AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP

Redacción Ibiza

Ibiza

Sant Josep volvió a demostrar su faceta más solidaria con la comida a beneficio de Manos Unidas que se celebró el domingo 14 de marzo. El equipo de cocineros preparó un rico arroz, que pudieron degustar multitud de asistentes en la plaza de la iglesia, y no faltaron tampoco los tradicionales bunyols. La jornada estuvo marcada por la solidaridad y el encuentro entre vecinos del pueblo. «Acciones como esta nos recuerda la importancia de trabajar conjuntamente para construir una sociedad más justa y solidaria», apuntaron desde el Ayuntamiento.

El carácter solidario vuelve a brillar un año más en Sant Josep

El carácter solidario vuelve a brillar un año más en Sant Josep

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