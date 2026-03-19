Agustín el Casta, buena música y teatro en la calle por Sant Josep

Sant Josep se prepara para celebrar este 19 de marzo el día grande de sus fiestas patronales, una jornada que cada año reúne a vecinos y visitantes en torno a la tradición, la cultura popular y la música en el corazón del pueblo.

La celebración comenzará con la misa solemne en honor al patrón, que tendrá lugar a las once de la mañana en la iglesia y estará acompañada por el Coro de Sant Josep. Tras la ceremonia religiosa, las calles de la localidad se llenarán de ambiente con la procesión y la actuación del Grup Folklòric Sant Josep de sa Talaia, que ofrecerá una exhibición de ball pagès. Durante la actuación habrá vino y orelletes para los asistentes.

A lo largo del día, el programa combina tradición y ocio para todas las edades. Sant Josep se convertirá en un espacio de encuentro con actividades familiares como las previstas en la zona infantil con hinchables, que ocupará la calle del Ayuntamiento durante gran parte de la jornada y ofrecerá un espacio de diversión para los más pequeños.

‘Ball pagès’ en la plaza. | | J.A. RIERA

Otro de los atractivos será el Vermut Musical, con música en directo en diferentes bares y restaurantes del pueblo durante el mediodía y la tarde. Esta propuesta, que se ha consolidado en los últimos años dentro del calendario festivo, invita a recorrer los locales de Sant Josep mientras se disfruta de actuaciones de distintos estilos, creando un ambiente animado y festivo en todo el núcleo urbano. Tabanco, Moses left the chat, Acoustic Springsteen, Cover Garden Music, 3 Wise Monkeys y Swinging Tonic son los grupos que animarán el ambiente.

Por la tarde, la programación continuará con espectáculos y actuaciones pensadas para el público familiar y general. El espectáculo Mr. Golosina, de la compañía mallorquina Stromboli, llevará humor y teatro a la calle del Ayuntamiento, mientras que la Banda Municipal de Sant Josep ofrecerá en la plaza de la iglesia el concierto ‘Ànima llatina’, una actuación que promete llenar de ritmo y color la tarde del día grande.

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La jornada culminará con la actuación del humorista Agustín ‘El Casta’, uno de los cómicos más conocidos del panorama balear, seguida de un videomapping proyectado sobre la fachada de la iglesia, que pondrá un cierre visual y festivo al día más esperado de las fiestas.