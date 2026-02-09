Moda, gastronomía y música ¿quieres saber en qué sitio de Ibiza puedes disfrutar de este plan?

'Vélour' se ha posicionado como uno de los eventos mensuales más singulares de la escena social de Ibiza. La cita tiene lugar en The Standard Ibiza y está organizada por su creador, Mario Figueroa, profesional del sector F&B con una marcada atención al detalle y a la experiencia del público.

El evento propone una cuidada fusión entre moda, gastronomía y música, con una puesta en escena pensada al milímetro. Destacan sus cócteles de autor, diseñados especialmente en colaboración con marcas como Don Julio o Ketel One, entre otros patrocinadores.

Además, Figueroa ha lanzado recientemente 'Table NO.12', un evento semanal que se celebra cada domingo en el restaurante Amalur. Una propuesta más íntima, centrada en la experiencia gastronómica y el disfrute pausado, donde la calidad y el ambiente van de la mano.

Con 'Vélour' y 'Table NO.12' como pilares, 2026 se presenta como un año clave, cargado de nuevos proyectos y grandes sorpresas, confirmando a Mario Figueroa como una de las figuras emergentes en la creación de experiencias en Ibiza.