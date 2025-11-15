‘Rossita Ópera Cabaret’ reinventa la música clásica en el Teatro Pereyra
La soprano ibicenca Mar Vives y el pianista mallorquín Marc Laliga subirán al escenario el próximo 7 de diciembre a las 19 horas
El domingo 7 de diciembre, de 19 a 21 horas, el Teatro Pereyra acogerá ‘Rossita Ópera Cabaret’, un espectáculo innovador que promete conquistar tanto a amantes de la música clásica como a nuevos públicos.
Creado por la soprano ibicenca Mar Vives y el pianista mallorquín Marc Laliga, Rossita es una experiencia escénica que fusiona la elegancia de la ópera con la fuerza expresiva del cabaret. Esta propuesta fresca y vibrante rompe con los formatos tradicionales, ofreciendo una conexión directa y emocional con el espectador desde el primer instante.
Con una puesta en escena envolvente, Rossita convierte el teatro en un espacio donde se entrelazan música, teatro y narrativa visual. Cada gesto, cada nota y cada mirada construyen una historia que se vive intensamente tanto desde las butacas como sobre el escenario.
La obra destaca por su carácter contemporáneo: respeta la esencia de la tradición operística mientras adopta un lenguaje artístico actual, accesible y sorprendente. Rossita Ópera Cabaret está concebida para emocionar a quienes ya aman la música clásica… y para despertar esa pasión en quienes aún no han descubierto su grandeza.
Una cita imprescindible para disfrutar del talento local y de una propuesta cultural única en la isla. Entradas ya a la venta en: www.teatropereyraibiza.com.
