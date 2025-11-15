La Nochevieja más Spectacularrr en Lío Ibiza

La última noche del año tiene nombre propio: Lío Ibiza. El 31 de diciembre, el espacio que ha redefinido el concepto de entretenimiento de lujo se prepara para recibir a quienes buscan despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026 con una propuesta que va mucho más allá de la fiesta convencional.

La velada contará con Spectacularrr, el show creado por Joan Gracia y Pol Chamorro que ha conquistado al público durante toda la temporada, con una versión especial de Nochevieja cargada de sorpresas. Los comensales descubrirán una propuesta gastronómica dirigida por Andreu Genestra, chef galardonado con una Estrella Michelin y chef corporativo de Lío Group. Su cocina, elaborada con producto de máxima calidad y proximidad, une el alma la esencia mediterránea con técnicas contemporáneas.

Lío honrará el ritual más español de todos: las doce uvas al son de las campanadas. Y después del espectáculo y las campanadas, Lío se transforma en club para recibir el año 2026 con Toy Room, una de las fiestas más icónicas de Lío. La noche estará comandada por Umile, residente de la fiesta, que traerá su selección de reggaeton, urbano hip-hop y hits para mantener el ritmo hasta el amanecer. Las entradas ya están a la venta, con una primera tanda de 50 tickets early bird a 40 euros.

Con un aforo muy limitado, las reservas para la cena y el espectáculo, y la compra de entradas para el club, están disponibles en: www.liogroup.com/ibiza.