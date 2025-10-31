La noche más terrorífica del año sabe a tradición con toque gourmet

La noche más terrorífica del año puede convertirse en la más deliciosa en Ebusus CBbC Restaurant. El emblemático establecimiento, ubicado en pleno Passeig de Vara de Rey, ha preparado una velada gastronómica única para celebrar Halloween este viernes 31 de octubre. El restaurante ofrecerá una cena especial por 35 euros por persona que combina a la perfección la tradición culinaria ibicenca con el sello creativo de CBbC Group.

La propuesta incluye un menú completo cargado de sabores otoñales combinados con productostípicos de esta época del año, diseñado para sorprender tanto a paladares exigentes como a quienes buscan una experiencia distinta en el centro de Ibiza.

El menú arranca con un cóctel de bienvenida, seguido de aperitivos como queso brie frito con toques cítricos, croqueta de boletus con sriracha y uramaki de salmón. Los entrantes ofrecen una elección entre crema de calabaza con espuma de leche al jengibre o langostino panko con mayonesa de cacahuete. Para el plato principal, los comensales podrná optar entre hojaldre de pato y boletus con salsa de castañas o entraña al josper con puré de calabaza y salsa de frutos secos. El postre será un bizcocho de especias con helado de leche merengada y salsa de frutos rojos.

La ambientación especial y los detalles cuidadosamente preparados para la ocasión convertirán esta cena de Halloween en una experiencia completa y envolvente, perfecta para disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Las reservas pueden realizarse llamando al 971 85 34 18 o a través de la página web del restaurante.