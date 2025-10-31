Un Halloween al ritmo de la mejor música house y disco

El club Chinois Ibiza, situado en el interior del Ibiza Gran Hotel, celebra este viernes 31 de octubre su tradicional fiesta de Halloween, que este año lleva por título ‘Studio 666 Disco Inferno’. La propuesta combina la elegancia del club con la energía del mejor sonido disco y house, en una noche en la que la decoración, el vestuario y la música transformarán el espacio en un auténtico ‘infierno del baile’.

El cartel está encabezado por Melon Bomb, colectivo formado por Ben Santiago, Paul Reynolds, Scott Gray y Corbi, considerados auténticos embajadores del espíritu de la isla. Sus sesiones son una mezcla vibrante de house, disco y techno, y les han llevado a actuar en clubes emblemáticos de Ibiza y en destinos internacionales como Croacia, Brasil, Malta, Bali o el Reino Unido.

Junto a ellos actuará Ainsley May, dj residente en Ibiza y habitual de locales como Nassau Beach Club, Jockey Club o Café del Mar. Su estilo combina vocal house, indie house y nu disco, con un enfoque siempre festivo y elegante.

La húngara Andrea Lane, afincada también en la isla, aportará una de las sesiones más esperadas de la noche. Productora y fundadora del sello Finally Records, ha recibido el apoyo de BBC Radio 1 y ha logrado posicionar varios temas en las listas de Beatport.

El cartel se completa con Megablast, dj y productor de larga trayectoria que fusiona sonidos afro, latinos, dub y techno.

Con su atmósfera íntima y cosmopolita, Chinois Ibiza se ha consolidado como uno de los espacios de referencia en la escena electrónica local. Su fiesta de Halloween se perfila como una noche intensa, marcada por la creatividad, el ritmo y el espíritu más libre de la isla.