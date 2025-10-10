Álex Serra regresa a Las Dalias para una noche de música y conexión sonora

El próximo jueves 16 de octubre, el Garden de Las Dalias pondrá fin al ciclo musical Las Dalias Live Music con la última de ocho increíbles actuaciones. En esta ocasión, Álex Serra volverá al escenario del Garden. Músico y explorador sonoro reconocido por su capacidad de fusionar música, meditación y trance colectivo. La cita, que comenzará a las 20:00 horas, promete ser un viaje sensorial único que combina sonidos envolventes y vibraciones profundas.

Álex Serra ha desarrollado un estilo propio que fusiona ritmos tribales, sonidos amazónicos, dub, trip-hop, electrónica y reggae, creando lo que él denomina un “mandala de sonidos envolventes”. Su propuesta musical busca inducir al trance y la meditación, invitando al público a una experiencia introspectiva y espiritual.

Tras su álbum debut In the Real World (2019), Serra lanzó en 2023 su segundo trabajo, Trance Life, un disco que profundiza en su conexión con la meditación, las plantas maestras y la espiritualidad. Este trabajo ha resonado en la comunidad mundial de música medicina, consolidando al artista catalán como un referente en la creación de experiencias musicales que trascienden lo meramente auditivo.

En este concierto, Álex Serra contará con la colaboración de Totidub, aportando una dimensión extra de profundidad y riqueza sonora. Juntos, crearán un ambiente envolvente donde los ritmos, los bajos y los efectos dub transportarán al público a un estado de trance y disfrute consciente. La actuación promete ser una experiencia única, capaz de conectar emociones, mente y cuerpo a través de la música.

Para más información y actualizaciones sobre el evento además de la compra de entradas, visita:

https://www.ibiza-spotlight.es/shop/akasha/choose.php?event_id=418940