Última cena en uno de los restaurantes más exclusivos

El restaurante 1742, insignia del Grupo Nassau y uno de los espacios gastronómicos más singulares de Ibiza, cierra este viernes 3 de octubre su temporada tras un verano en el que se ha consolidado como referencia de la alta cocina en la isla. Ubicado en pleno corazón de Dalt Vila, en una casa del siglo XVIII, el establecimiento ha vuelto a atraer a miles de comensales que han vivido una experiencia que trasciende la gastronomía.

Bajo la dirección de Carla Leone y la visión creativa del chef neerlandés Edwin Vinke, galardonado con dos Estrellas Michelin, 1742 ha desarrollado una propuesta que combina cocina de autor, arte, patrimonio y sostenibilidad. El resultado ha sido un menú capaz de sorprender tanto a residentes como a visitantes, en un entorno que une tradición y vanguardia.

Uno de los elementos que ha distinguido la temporada de 1742 ha sido su firme compromiso con una cocina consciente y sostenible, basada en productos de kilómetro cero y de temporada. Muchos de los ingredientes provienen directamente de su huerto ecológico en Cas Costas, también perteneciente al Grupo Nassau.

El espacio, situado en un edificio histórico, une lo mejor del pasado con una mirada al futuro. Cada servicio es concebido como una experiencia multisensorial, donde la gastronomía dialoga con el arte, la música y el entorno patrimonial de Dalt Vila. Este enfoque ha convertido al restaurante en uno de los lugares más exclusivos de la isla para quienes buscan algo más que una cena.

En el cierre de la temporada, el equipo de 1742 quiere mostrar su agradecimiento a los comensales, colaboradores, artistas y productores locales que han formado parte de este recorrido. «Volveremos en la temporada 2026 con nuevas propuestas, la misma pasión y el compromiso intacto de seguir transformando la gastronomía en arte», afirmó Carla Leone al anunciar el fin de un año marcado por la innovación y el reconocimiento.