Teatro Pereyra

Tres noches para despedir el verano y prepararse para el invierno

Los días 9, 10 y 11 de octubre, Teatro Pereyra ofrece sus tres últimos dinner shows del verano con espectáculo, gastronomía y fiesta

‘Circus of love’ es uno de los dinner shows de Teatro Pereyra. | GABRIEL VÁZQUEZ

Redacción Ibiza

Teatro Pereyra pone fin a la temporada con tres noches de celebración. La despedida comienza el jueves 9 de octubre con ‘Circus of Love’, un cabaret con aires circenses. Sigue el viernes 10 con ‘Let’s Go Carnival’, una explosión de color, fantasía y energía. El cierre final será el sábado 11 con ‘Grand Closing: Pereyra Beats’, la propuesta más musical del cartel.

La experiencia se completa con una oferta gastronómica marcada por el horno de brasa. Destacan platos como el lenguado con salsa menier, pluma ibérica de bellota o ribeye de Black Angus. Todo ello sin la obligación de un consumo mínimo, para que cada comensal pueda diseñar su velada.

Tras el dinner show, llega la ‘Fiesta Pre-Tardeo’ desde medianoche y con entrada libre para todos.

Con este evento, Teatro Pereyra baja el telón de los dinner shows 2025, pero ya prepara su temporada de invierno con monólogos, conciertos, teatro, brunchs y más sorpresas.

Un último brindis de verano y un primer recuerdo de invierno. En Teatro Pereyra, el telón baja solo para volver a subir con más fuerza.

