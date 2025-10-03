Joseph Capriati completa su Metamorfosi

Este viernes 3 de octubre, Joseph Capriati firma el capítulo final de su residencia Metamorfosi con un set extendido en Theatre que busca ser un manifiesto sonoro de evolución y comunidad. Lo acompañan Chris Stussy, OMRI. y Salomé Le Chat con el objetivo de trazar una curva ascendente hacia el clímax musical.

En la sala Club, Knowhat b2b Anna Unusyan abren la noche, Unkle Fon explora texturas, Indira Paganotto desata su psytechno hipnótico y Kobosil cierra con su característico torbellino oscuro. En el Wild Corner, Vanee, Mike Nervous, Murphy’s Law y II Faces celebran la chispa impredecible que convierte cada rincón en escena.

Último destello

Y, el domingo 5, Glitterbox ofrece su último destello con una explosión de house y disco. DJ Spen, Jayda G y la voz legendaria de Kathy Sledge (live) dan el pistoletazo de salida antes del carisma eléctrico de Fatboy Slim y un cierre a todo color con Melon Bomb b2b Melvo. Completan el line-up Dimitri From Paris, Dan Shake y un b2b entre Yasmin, Breakbot e Irfane. El Wild Corner vuelve a brillar con L3NI, Zach Witness y Jamie 3:26.