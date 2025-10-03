Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
La fábrica distópica de ANTS Metalworks echa el cierre

David Guetta, nombrado recientemente mejor dj del mundo, también se despide de Ushuaïa

David Guetta en el escenario de Ushuaïa en una de sus fiestas F*** I’m Famous! | USHUAÏA IBIZA

David Guetta en el escenario de Ushuaïa en una de sus fiestas F*** I'm Famous! | USHUAÏA IBIZA

Redacción Ibiza

Ushuaïa Ibiza empieza a poner fin a su temporada 2025 con dos cierres de alto voltaje. Este sábado 4 de octubre, la fábrica distópica de ANTS Metalworks se despide con una intensa jornada de música y espectáculo con Andrea Oliva B2B Franky Wah, Chelina Manuhutu B2B Mason Collective, Max Dean B2B Sosa y Joris Voorn B2B Nic Fanciulli, además de los sets de HoneyLuv y Raul Rodriguez.

Por su parte, el próximo lunes día 6, David Guetta, recién nombrado dj número uno del mundo por la revista DJ Mag, baja el telón con el cierre de F*** Me I’m Famous!, acompañado por Afrojack y Paul Reynolds. Visuales espectaculares, pirotecnia y una colección de himnos marcarán el último gran baile del verano.

