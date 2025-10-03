Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
[UNVRS]

Elrow se despide de Ibiza con una versión 2.0 de su universo más surrealista

La producción de esta última noche está inspirada en el movimiento POPaganda

La pista de [UNVRS] se llena de luz y color con elrow. | [UNVRS]

La pista de [UNVRS] se llena de luz y color con elrow. | [UNVRS]

Redacción Ibiza

Elrow se despide de [UNVRS] este sábado con Delusionville 2.0, una versión evolucionada de su universo más surrealista. Tras quince sábados consecutivos de sold out, la fiesta final presenta una producción inspirada en el movimiento POPaganda de Ron English. Arte, sátira y cultura pop se mezclan en un espectáculo donde lo imposible cobra vida.

«Desarrollamos más la historia y los personajes, usando todo el potencial del club», explica Cruz Arnau, cofundadora de elrow. La cúpula de [UNVRS] se transformará en un lienzo vivo, con criaturas fantásticas, escenografías móviles y un despliegue visual que empuja la imaginación al límite.

El cartel musical lo encabezan Adam Beyer, Cloonee, Paco Osuna y Tini Gessler.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents