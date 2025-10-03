El cabaret más famoso de Ibiza baja el telón

Lío Ibiza se prepara para cerrar la temporada con su Grand Closing, este domingo. Los protagonistas de la noche serán Nomis de Tiempo y Paco Nuñez de Nasty Beats.

Esta temporada, marcada por el concepto ‘Spectacularrr’, ha sido un derroche de sensualidad, provocación y creatividad escénica. Cada noche, el espectáculo ha estado acompañado por una propuesta gastronómica de alto nivel firmada por Andreu Genestra, chef con Estrella Michelin, que ha convertido la experiencia en Lío en un auténtico viaje sensorial.

Además, Lío Club ha reforzado su posición como uno de los destinos nocturnos más glamurosos de Ibiza, gracias a una programación que ha combinado grandes marcas internacionales con talento local.