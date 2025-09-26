Hï Ibiza
Contenido patrocinado - Hï Ibiza
Septiembre acaba con Metamorfosi y Our House
Este viernes, Metamorfosi regresa a Hï Ibiza con la penúltima cita de su primera temporada. Joseph Capriati tomará el control del Theatre con un extended set que condensa la esencia del proyecto: fuerza, groove y conexión con la pista en un viaje sin tiempo. La noche comenzará con Cristina Lazic y Toman, y continuará en paralelo en la sala Club con CHRS, Abstract Division, Indira Paganotto y Valentino.
El próximo lunes 29 de septiembre será el gran cierre de Our House. Tras 16 semanas, Meduza y James Hype culminan una residencia histórica en el Theatre, junto a Tita Lau y Genesi. En la sala Club, Hannah Laing pondrá broche a su primera residencia, acompañada por HorsegiirL, Matty Ralph y Jezza & Jod.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alarma por un incendio en un solar con barcos en Cala de Bou
- Los Ayuntamientos de Ibiza quieren sustituir el consumo de alrededor de mil millones de litros de agua de los acuíferos por desalada
- La mujer que denunció en redes a un famoso DJ de Ibiza por drogarla y violarla, al banquillo acusada de mentir
- Galería de imágenes del incendio de Cala de Bou
- Más de cinco horas para extinguir el incendio en Cala de Bou que ha quemado tres hectáreas de terreno y cuatro barcos
- Ibiza es el sitio número 1 de ocio mundial con leyes muy estrictas': guerra abierta entre el ocio musical y la política en la isla
- Crisis en el Área de Salud de Ibiza con la dimisión de dos altos cargos
- Una bióloga alerta al Govern en una carta de la “situación extremadamente grave” de la lagartija pitiusa