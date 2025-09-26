Distintos universos convergen en un único espacio
Llega al final del verano con eventos exclusivos como los premios Top 100 DJs
Los sábados en [UNVRS] son sinónimo de fantasía y pura celebración. Este 27 de septiembre, elrow regresa con Neo Kaos Garden de Okuda San Miguel en su versión 2.0. El club se transformará en un jardín de criaturas geométricas, escenarios móviles y mundos digitales. Como gesto especial, y por primera vez, elrow invita a los trabajadores de la isla como homenaje a quienes mantienen vivo el pulso de Ibiza. En cabina estarán Marc Maya, Andrea Oliva, Joris Voorn y Wade.
El domingo 28, [UNVRS] acoge el único showcase de No Art en la isla. Con ANOTR al frente, acompañados por The Martinez Brothers, Joëlla Jackson y Miguelle & Tons, la cúpula del club se convertirá en un parque sensorial, con una pieza visual exclusiva del artista Diego Sainz García.
El lunes 29 será el turno de Sara Landry, la gran sacerdotisa del hard techno, que presenta ‘Eternalism’, un ritual sonoro inspirado en el universo de H.R. Giger y concebido como un trance colectivo.
El martes 30, [UNVRS] acogerá la primera gala en Ibiza de los Top 100 DJs de DJ Mag. Con Armin van Buuren, Boris Brejcha, Miss Monique, Jazzy e Indira Paganotto, la isla coronará al nuevo DJ Nº1 del mundo.
