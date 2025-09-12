Última oportunidad para disfrutar del bingo más loco de Ibiza

Este sábado 13 de septiembre, Lorena Castell pone el broche final a una gran temporada con la ‘Love Edition’ de Bingo para Señoras, el show más atrevido y divertido de la isla. La cita arranca a las 20 horas en el Hard Rock Hotel Ibiza, con entrada libre hasta las 20.30 horas y acceso gratuito para residentes hasta la misma hora.

Más que un bingo, este evento es una auténtica fiesta en la que se mezclan música, baile, humor y mucha interacción con el público. La presentadora Lorena Castell, conocida por su desparpajo y carisma, ha convertido Bingo para Señoras en un fenómeno que ha llenado cada una de sus ediciones esta temporada.

La ‘Love Edition’, última función del año, trae consigo un ambiente aún más explosivo y lleno de sorpresas, donde el amor, el ritmo y las ganas de pasarlo bien serán protagonistas.

Para quienes no han vivido todavía la experiencia, esta es la última oportunidad para dejarse llevar por el espectáculo. Diversión garantizada y premios inesperados en una noche que lo tiene todo.