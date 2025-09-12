El sonido más underground de Ámsterdam llega a Ibiza

Chinois Ibiza acoge el próximo martes 16 de septiembre un exclusivo showcase del colectivo holandés SlapFunk Records, referencia internacional del sonido underground. Fundado en Utrecht y afincado en Ámsterdam, SlapFunk aterriza en la isla con una selección de artistas que harán temblar la pista con ritmos de House, Techno, Bass, UKG y más.

Encabeza la noche Dungeon Funk, un b2b a tres bandas entre Samuel Deep, Tristan Da Cunha y Brawther, tres pesos pesados del house europeo. También destaca el b2b entre el fundador del sello, Samuel Deep, y la visionaria londinense Saoirse, que regresa a Chinois tras su visita en abril. Completan el cartel los británicos Mella Dee y Laidlaw, y el dúo local Yass & Mali, que consolida su presencia en la escena ibicenca.

El evento forma parte de la cuarta temporada de Chinois, que reafirma su propuesta diversa, inclusiva y vanguardista. Situado en el Ibiza Gran Hotel, el club se ha convertido en un refugio nocturno para quienes buscan algo más que lo convencional.