Un paraíso tropical para despedir el verano en familia con Fam-Bu-Ku

El domingo 28 de septiembre, Bam-Bu-Ku celebra el cierre de temporada con el evento Fam-Bu-Ku, una jornada pensada para toda la familia. Desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, el beach club se transformará en un paraíso tropical lleno de actividades, música y sorpresas.

La piscina es uno de los principales reclamos de Bam-Bu-Ku. | BAM-BU-KU

Conocido por su ambiente acogedor y su apuesta por el ocio familiar, Bam-Bu-Ku ha convertido los domingos en una cita imprescindible para residentes y visitantes. En esta edición final, los más pequeños podrán conocer a sus personajes favoritos como Mario, Sonic, Spiderman y Bluey, mientras disfrutan de estaciones de purpurina, algodón de azúcar y bolsas de regalo. Los adultos también podrán relajarse al ritmo de un dj en vivo y disfrutar de la gastronomía del lugar.

«Queremos agradecer a todas las familias que nos han acompañado este verano con una última fiesta cargada de alegría y magia», afirma Michael Boland, director de eventos del club.