Un paraíso tropical para despedir el verano en familia con Fam-Bu-Ku
El domingo 28 de septiembre, Bam-Bu-Ku celebra el cierre de temporada con el evento Fam-Bu-Ku, una jornada pensada para toda la familia. Desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, el beach club se transformará en un paraíso tropical lleno de actividades, música y sorpresas.
Conocido por su ambiente acogedor y su apuesta por el ocio familiar, Bam-Bu-Ku ha convertido los domingos en una cita imprescindible para residentes y visitantes. En esta edición final, los más pequeños podrán conocer a sus personajes favoritos como Mario, Sonic, Spiderman y Bluey, mientras disfrutan de estaciones de purpurina, algodón de azúcar y bolsas de regalo. Los adultos también podrán relajarse al ritmo de un dj en vivo y disfrutar de la gastronomía del lugar.
«Queremos agradecer a todas las familias que nos han acompañado este verano con una última fiesta cargada de alegría y magia», afirma Michael Boland, director de eventos del club.
- Capitán de yate en Ibiza: 'La propina más grande que he recibido ha sido de 1.200 euros por un día
- Amazon sorprende con una casa prefabricada a 8.500 euros con dos dormitorios
- Los hoteles de Ibiza siguen dando la espalda a los viajes del Imserso: solo tres establecimientos participan en el programa
- Turismo en Ibiza: «El Imserso no nos sale rentable, tenemos que llenar el hotel un 90%»
- Extorsionan a la hija de una mujer desaparecida cuando regresaba de Ibiza: 'Nos mandas 3.000 euros o te enviamos la cabeza de tu madre
- Agresión a dos médicas en el centro de salud de Sant Antoni
- La villa más exclusiva de Ibiza en la urbanización más exclusiva': cuesta 20 millones de euros y ofrece vistas privilegiadas
- El drama con la vivienda para docentes en Ibiza: «Llevo diez años viviendo como si estuviera de Erasmus»