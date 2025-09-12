Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Klangkuenstler presenta su concepto Outworld en Ibiza

El dj alemán Klangkuenstler. | [UNVRS]

Redacción Ibiza

El próximo lunes, [UNVRS] acoge a Klangkuenstler, que presenta Outworld, su aclamado concepto de hard techno. El artista alemán, figura clave de la nueva ola del género, ofrecerá un all night long que trasciende el formato club para convertirse en una experiencia sensorial total. Outworld es un viaje sonoro y visual de estética sci-fi, donde música, luz y arquitectura se funden en un ritual de energía cruda e implacable. Cada beat es un latido colectivo, cada drop un impacto eléctrico. La monumental arquitectura de [UNVRS] amplifica la potencia de esta propuesta, diseñada para romper límites. Este showcase consolida a Klangkuenstler como uno de los grandes arquitectos del techno actual y a [UNVRS] como epicentro de la vanguardia musical en Ibiza.

