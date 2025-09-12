House, disco y mucho más este fin de semana en Hï Ibiza

Este viernes, Metamorfosi vuelve a desplegar su fuerza transformadora en Hï Ibiza. En el Theatre, Joseph Capriati compartirá cabina con el icónico Green Velvet. Le acompañan Andrea Oliva y los alquimistas del minimal Arapu y Priku, además de Afshin Momadi.

Mientras tanto, la sala Club se rendirá al hechizo de Indira Paganotto, que regresa con su arrollador psytechno en un formato de alto voltaje. Junto a ella, el directo de Klink será un despliegue sonoro contundente, acompañado por Eli Aculi y la potencia oscura de Bec. En el Wild Corner la pista vibrará con las sesiones impredecibles de Thomas Melchior, Nima Gorji, Bartolomeo y Caruan.

El domingo, Glitterbox vuelve a convertir Hï Ibiza en el templo del hedonismo moderno. Un viaje por los sonidos más elegantes del house, disco, funk y electrónica soulful, con un line-up encabezado por David Penn, The Shapeshifters, Horse Meat Disco, Natasha Diggs, Myd, Dan Shake, Artwork y Heidi Lawden. En la sala Club, The Illustrious Blacks ofrecerán una explosión de música, arte y activismo.