House, disco y mucho más este fin de semana en Hï Ibiza
El viernes, Joseph Capriati vuelve a ser protagonista de su fiesta Metamorfsi y, el domingo, Glitterbox cierra el fin de semana
Este viernes, Metamorfosi vuelve a desplegar su fuerza transformadora en Hï Ibiza. En el Theatre, Joseph Capriati compartirá cabina con el icónico Green Velvet. Le acompañan Andrea Oliva y los alquimistas del minimal Arapu y Priku, además de Afshin Momadi.
Mientras tanto, la sala Club se rendirá al hechizo de Indira Paganotto, que regresa con su arrollador psytechno en un formato de alto voltaje. Junto a ella, el directo de Klink será un despliegue sonoro contundente, acompañado por Eli Aculi y la potencia oscura de Bec. En el Wild Corner la pista vibrará con las sesiones impredecibles de Thomas Melchior, Nima Gorji, Bartolomeo y Caruan.
El domingo, Glitterbox vuelve a convertir Hï Ibiza en el templo del hedonismo moderno. Un viaje por los sonidos más elegantes del house, disco, funk y electrónica soulful, con un line-up encabezado por David Penn, The Shapeshifters, Horse Meat Disco, Natasha Diggs, Myd, Dan Shake, Artwork y Heidi Lawden. En la sala Club, The Illustrious Blacks ofrecerán una explosión de música, arte y activismo.
