Los grandes éxitos de la música latina conquistan Ibiza

El próximo martes 16 de septiembre, Ushuaïa Ibiza será el epicentro del ritmo latino con el regreso de ‘I Love Reggaeton’, el festival de música latina favorito de España. Tras el éxito arrollador de su edición 2024, el evento vuelve con un takeover de día a noche que celebra los grandes himnos del reggaetón antiguo y el Electro Latino con una alineación de altura.

Liderando el cartel estará Juan Magán, pilar del género con éxitos globales como ‘Por fin te encontré’ o ‘Bailando por ahí’. Junto a él, el legendario dúo Alexis & Fido, responsables de himnos como ‘5 Letras’ o ‘Mala conducta’, y desde República Dominicana, Chimbala, con su energía arrolladora y temas como ‘Loco’ o ‘Feliz’. También subirá al escenario el pionero colombiano Reykon, con clásicos como ‘Imaginándote’ o ‘Tu cuerpo me llama’. Completan el cartel Joey Montana, Lorna, Henry Méndez, Danny Romero, José de Rico, Xriz, Dame y Gasolina DJs.

Con una producción de nivel festival, visuales espectaculares y un ambiente espectacular, ‘I Love Reggaeton’ en Ushuaïa Ibiza se consolida como una de las citas más esperadas del verano.

Pero antes, el sábado 13 de septiembre, ANTS Metalworks vuelve a reactivar su cadena de producción con un invitado de excepción: Paul Kalkbrenner, leyenda berlinesa y pionero absoluto del techno contemporáneo, que ofrecerá su última actuación del verano bajo el sello de la Colonia. Le acompañan Avision, Firza, Kölsch y Raúl Rodríguez en un encuentro cargado de beats industriales, visuales futuristas y energía colectiva.

Y el domingo 14, Armin van Buuren regresa con su nuevo concepto Face2Face, en un explosivo mano a mano con Maddix. Una propuesta impredecible que rompe moldes y redefine la experiencia del clubbing en directo. Completan el cartel D.O.D., Seth Hills y Ben Gold, en una jornada que ofrece intensidad, adrenalina y conexión total con el público.