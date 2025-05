Folclore electrónico, techno, afro house y música disco

Este fin de semana, Hï Ibiza despliega una programación de alto voltaje con tres citas que reflejan el nivel de excelencia musical del club más premiado del mundo.

Este viernes, el dúo MËSTIZA vuelve a apoderarse del Theatre con su visión única de la electrónica global. Pitty Bernad y Belah continúan sorprendiendo con una residencia que ya se ha consolidado como una de las más innovadoras de la temporada. Su propuesta funde música electrónica con arte, folclore y una poderosa narrativa visual que abre una nueva dimensión en la experiencia de club. En esta cuarta entrega, estarán acompañadas por Lee Burridge, Wakyin y DJ Burlak.

Simultáneamente, la sala Club recibe de nuevo al colectivo Blackworks. El holandés Reinier Zonneveld ofrecerá un esperado live set cargado de intensidad, mientras que Basswell pondrá sobre la mesa toda su energía. Completan el cartel Dexphase y Alycia Bezgo. Una noche diseñada para quienes buscan el techno más puro, sin filtros ni artificios.

El sábado, la magia continúa con una nueva entrega de Black Coffee. El dj y productor sudafricano regresa al Theatre con su sofisticada propuesta afropolitana, que mezcla raíces africanas con electrónica de vanguardia. Compartirá cabina con Dixon y Dorian Craft. Mientras tanto, el Temple de Damian Lazarus en la sala Club abrirá de nuevo sus puertas a un viaje sonoro cósmico y experimental. Lazarus estará acompañado por Dino Lenny y Cristian Viviano. La propuesta se ve amplificada por la colaboración con la artista visual Thandiwe Muriu.

Para cerrar el fin de semana, el domingo llega una nueva edición de Glitterbox. En el Theatre, se reunirán auténticas leyendas del house y el disco moderno como Ben Westbeach, Dirty Channels o Girls of the Internet, entre otros. La sala Club será de Hifi Sean, The Illustrious Blacks y John Morales. Y como siempre, el legendario Wild Corner acogerá a DJ Pippi, Jason Bye y Sam Karlson.