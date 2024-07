Este domingo, Ushuaïa será el escenario de un evento exclusivo con el aclamado productor y dj australiano Dom Dolla. Será su mayor espectáculo europeo del año. Su éxito reciente incluye una nominación al Grammy por su remix de New Gold de Gorillaz y colaboraciones con artistas de renombre como Nelly Furtado y MK. Junto a él estarán Green Velvet, SG Lewis y La La, para ofrecer una noche cargada de energía y ritmo. Ushuaïa sigue posicionándose como un referente mundial en entretenimiento al aire libre gracias a la presencia sobre su escenario de los nombres más grandes de la música electrónica.

En Hï Ibiza, el próximo miércoles 17 de julio, volverá a sonar el house y tech house de Fisher en el Theatre. El dj australiano ha conquistado ya escenarios en todo el mundo. Junto a él estarán Kevin de Vries y Prunk para garantizar una noche inolvidable. En la sala Club, Vintage Culture ofrece su característico house melódico impulsado por bajos y acompañado por Anna y Eynka.

Playa Soleil

Playa Soleil presenta este fin de semana eventos que capturan la esencia de la diversidad musical de Ibiza. El viernes, Guy Gerber encabezará RUMORS en una atmósfera íntima y mágica. El sábado, Summerians trae ritmos místicos y étnicos con Kintar, Andhim, JP Candela y Clint Lee. El domingo, Paco Osuna celebra sus treinta años de carrera con su concepto Now Here en Palmarama, acompañado por Miguelle & Tons y Milica. El lunes, la residencia All Day I Dream con Lee Burridge transforma Playa Soleil en un santuario de house emotivo, con artistas como Sébastien Léger y Cameron Jack.