La temporada de fiestas de inauguración continúa esta semana en Playa Soleil, el principal bar, restaurante y club de Platja d'en Bossa.

Palmarama vuelve este domingo a Playa Soleil con un cartel de lujo para la apertura de la temporada. Además de un invitado muy especial que se revelará próximamente, prepárate para una sesión brillante del legendario innovador del house Kerri Chandler, quien estará acompañado por Syreeta y Kitty Amor el domingo. Hasta el 6 de octubre, Palmarama presentará un cartel incomparable de djs internacionales e invitados especiales.

El debut de All Day I Dream de Lee Burridge en Playa Soleil será el lunes 17 de junio, con la banda sonora más onírica de la isla, cortesía de los talentos más exquisitos de la música house. El fundador de All Day I Dream, Lee Burridge, estará acompañado por invitados y colaboradores del sello como Tim Green, Facundo Mohrr, Igor Marijuan, y Tommy Raffa & Jim Rider en la primera fiesta de la temporada. Sinónimo de house que evoca emociones, narrativas y sintetizadores envolventes, All Day I Dream se celebrará todos los lunes hasta el 30 de septiembre.

Tras su espectacular fiesta de apertura la semana pasada, Rumors de Guy Gerber continúa su residencia de los viernes por la noche. Dirigida como siempre por el icónico dj ibicenco y creador de tendencias musicales, Gerber, este viernes contará con sets de Amémé y Sean Doron.

Kintar regresa con una experiencia única de deleites inmersivos y multisensoriales el sábado, cuando Summerians tome una vez más Playa Soleil. El visionario dj y productor argentino estará acompañado por Caairo, Iván Mendoza y Donaes, quienes ofrecerán una experiencia electrónica verdaderamente única.