El famoso y hedonista evento ibicenco Do Not Sleep regresa a Amnesia con cinco increíbles fiestas. Durante mayo y junio, la fiesta más cool de la isla ofrecerá un despliegue de luz y sonido como ningún otro en el mundo para crear una experiencia sensorial única.

Do Not Sleep es reconocido mundialmente por sus line-ups ‘all killer no filler’ y por atraer a un público entusiasta que convierte cada noche en una experiencia intensa e inolvidable. Este evento ha dejado su huella en las pistas de baile de todo el mundo y ahora vuelve a Ibiza para ofrecer una temporada de verano que promete ser legendaria. El público se perderá entre las luces estroboscópicas para formar parte de un todo en la fiesta más auténtica del verano.

No hay nada más underground y auténtico que Do Not Sleep en Amnesia Ibiza. Es la esencia de la vida nocturna ibicenca y un imperdible para cualquier amante de la música electrónica. Incluir Do Not Sleep en los planes de verano este año es un acierto seguo para disfrutar de una experiencia que, sin ninguna duda, queda grabada en la memoria de quien la vive.