La fiesta de Calvin Harris de todos los viernes en Ushuaïa Ibiza llega a su fin esta tarde. Pero las sorpresas y los grandes espectáculos continúan a lo largo de todo el mes en la discoteca al aire libre. De hecho, este domingo se suben al escenario de Ushuaïa Paul Kalkbrenner y Stephan Bodzin en un show exclusivo.

Calvin Harris estará acompañado esta tarde en el closing por MK, HoneyLuv y SAINT. ¡No te lo puedes perder! Además, la fiesta continúa en Hï Ibiza a partir de medianoche con David Guetta y Morten en 'Future Rave'. Por otro lado, si eres un apasionado de la música de los 80 y de los 90, no te puedes perder la fiesta 'Children of the 80's' en Hard Rock Hotel Ibiza con Rozalla.

Mañana es el turno de la mítica fiesta de los sábados, 'Ants'. Esta semana residentes y visitantes bailarán con los mejores temas de Detlef, Gonçalo, Joris Voorn, Nic Fanciulli, Paul Woolford y Raúl Rodríguez. Por la noche, la fiesta continúa en Hï Ibiza con Black Coffee.

El domingo, el color y la purpurina volará en Hï Ibiza con 'Glitterbox'. Pero antes, no te puedes perder el show de Paul Kalkbrenner y Stephan Bodzin en Ushuaïa Ibiza.

Y la semana que viene... la fiesta no para en Ushuaïa Ibiza. El martes la tarde comienza con Camelphat y Solardo en la discoteca al aire libre para continuar con The Martinez Brothers en Hï Ibiza.

El miércoles vuelve la conocida fiesta 'Elrow' a Ushuaïa Ibiza, en esta tercera fecha con la temática 'Rowsattack!'.

Además, el jueves 8 de septiembre, otro dj se despide de su residencia en Ushuaïa. Martin Garrix dirá adiós acompañado de Tinie Tempah, TV Noise, Blinders, Silque y Josh Charm.