Kumharas continúa siendo un fin de semana más el lugar perfecto para disfrutar del espectáculo de la caída del sol. El domingo a las 20 horas 'Rock as you want' ofrece un concierto en vivo en este espectacular establecimiento para disfrutar de la puesta de sol con buena música. El martes 17, además, la artista madrileña Elena Salguero se sube al escenario de Kumharas para deleitar al público con su estilo propio y único, que surge como una fusión entre el flamenco y los ritmos más puros de la música negra y el hip hop.

El martes pasado fue el turno del compositor e intérprete Javi Medina, que ofreció un concierto en el que presentó su primer proyecto en solitario, 'Solo'. El domingo anterior fue el turno de las letras llenas de fuerza, vivacidad y entusiasmo de Sandy Valey. Durante los conciertos, además de disfrutar de la música se pueden tomar unos deliciosos cócteles elaborados con pasión y una gastronomía sencilla, ideal para compartir mientras se pasa un buen rato en buena compañía. Cita imprescindible con Elena Salguero La voz de Elena Salguero y la puesta de sol harán de la tarde del martes un recuerdo imborrable. La artista creció en el Madrid de los 90 bajo los acordes de grandes artistas de música negra como Lauryn Hill y Sade, así como de grandes referentes del flamenco como Paco de Lucía y Vicente Amigo. De aquí surge su afinidad por el flamenco y los ritmos elegantes y sofisticados que ha sabido fusionar con las influencias del hip hop, creando su propio estilo. Además, en 2015 consiguió su primer contrato discográfico con Sony Music y grabó en los míticos estudios Musigrama junto a Paco Ortega. Salguero será una de las muchas artistas que se subirán esta temporada al escenario de Kumharas, que con motivo de su 25 aniversario tiene preparados muchos más eventos y actuaciones. Cenas informales para un recuerdo imborrable Además, este espectacular lugar de Cala de Bou presenta muchas novedades esta temporada. Este año cuentan con una apuesta Street Food Market con distintos tipos de comida. Nada mejor que deleitarse con una cena informal al caer la tarde. Así que se puede cenar una degustación de curris indios, probar las especialidades de la barbacoa asiática, degustar las hamburguesas con exquisita carne, los deliciosos hot dog (o perritos calientes en su versión más castiza) y comida mexicana. Además, dentro de poco la carta incorporará los famosos poke bowls. Cócteles de autor en un ambiente relajado El secreto de la carta de bebidas está en el cariño que ponen los profesionales de Kumharas para elaborarlas, así como el contar con ingredientes frescos y de primerísima calidad. Las creaciones propias de cócteles enriquecen la carta. Además, hay tequilas y mezcales, sangrías de vino blanco, tinto o cava y una variedad de zumos naturales, smoothies y cócteles sin alcohol. Todo es posible en Kumharas, un lugar perfecto que invita al relax y a olvidarse de las preocupaciones.