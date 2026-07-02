The Amorous Project: El restaurante italiano de moda en Ibiza centro con 2x1 en cócteles

Si estás buscando el lugar perfecto para comer en Ibiza centro, disfrutar de una velada inolvidable o empezar la noche con los mejores combinados, hay un rincón en la emblemática Plaza del Parque que debes conocer. Se trata de The Amorous Project, un espacio que fusiona la auténtica gastronomía italiana con una sofisticada puesta en escena inspirada en el estilo neoyorquino, todo ello ubicado junto a las históricas murallas de Dalt Vila.

Con un diseño elegante, lleno de personalidad y una atmósfera acogedora, este local se ha convertido en una parada obligatoria tanto para residentes como para visitantes que desean vivir el auténtico espíritu de Ibiza ciudad.

Descubre la mejor cocina italiana y el ambiente neoyorquino más cosmopolita a los pies de Dalt Vila / cedida

Auténtica comida italiana y el mejor menú del día en Ibiza centro

La propuesta culinaria de The Amorous Project destaca por su calidad y el uso de ingredientes premium, como la trufa, que elevan cada receta a otro nivel. En su variada carta podrás encontrar:

Pizzas artesanales elaboradas con mimo.

Pastas frescas cocinadas al más puro estilo tradicional.

Platos ideales con una filosofía pensada para compartir y disfrutar sin prisas.

Además, si buscas una opción excelente para el almuerzo entre semana, ofrecen un menú del día en Ibiza por solo 21 euros. Una alternativa que combina una ubicación privilegiada, una calidad insuperable y una gran relación calidad-precio en pleno centro de Ibiza.

The Amorous Project destaca por su calidad y el uso de ingredientes premium / cedida

El 'before party' perfecto: 2x1 en cócteles y tapas al atardecer

Cuando cae el sol, el ritmo del restaurante se transforma para dar paso al mejor ambiente de la isla. Su irresistible oferta de 2x1 en cócteles, combinada con una deliciosa carta de tapas, lo convierte en el punto de encuentro ideal para el afterwork en Ibiza o para alargar la sobremesa con amigos.

Gracias a su terraza al aire libre en la animada Plaza del Parque, es el sitio de referencia para tomar cócteles de autor antes de continuar la fiesta en los principales puntos de ocio nocturno. Es, sin duda, el before party en Ibiza que estabas buscando.

¿Por qué es una visita imprescindible en Ibiza ciudad?

The Amorous Project es mucho más que un restaurante: es una experiencia completa para cualquier momento del día.

Muchos de sus clientes ya lo catalogan como uno de los restaurantes más bonitos de Ibiza centro gracias a su cuidada decoración, la excelente atención de su equipo y su vibrante ambiente cosmopolita. Ya sea para una comida informal, una cena especial o para brindar al atardecer, este rincón junto a Dalt Vila tiene todo lo necesario para comenzar la noche como la isla se merece.