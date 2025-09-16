De Ibiza al cielo: UP Ibiza Sky Society

Disfrutar de Ibiza desde las alturas y con las mejores vistas es posible en The Unexpected Ibiza Hotel. Situado en el 9º piso de uno de los puntos más altos y exclusivos de Playa d’en Bossa, UP Ibiza Sky Society ofrece una vivencia irrepetible que va mucho más allá de contemplar el atardecer. Desde aquí, las vistas panorámicas alcanzan hasta Dalt Vila, fusionando el azul infinito del mar con la magia del skyline ibicenco.

La magia existe y está en Ibiza / Luana Failla

El mejor rooftop de Ibiza

Uno de los mejores rooftops de Ibiza, así es UP Sky Society: referencia obligada. Este exclusivo espacio en la azotea de The Unexpected Ibiza Hotel no solo ofrece una de las mejores vistas de Ibiza, sino que también se ha convertido en un punto de encuentro para quienes buscan un recuerdo especial durante su estancia en la isla.

Es un lugar donde el Mediterráneo se tiñe de dorado al atardecer, con la posibilidad de disfrutar del ambiente único que aportan los grandes eventos de Ushuaïa Ibiza en la isla. El entorno es elegante, perfecto para compartir con amigos en un espacio exclusivo y crear recuerdos que perduren en el tiempo.

Con su ubicación estratégica en Playa d’en Bossa, uno de los destinos más top de Ibiza, este rooftop es el equilibrio ideal entre la energía de la isla y la perspectiva de contemplarla desde las alturas.

¿Qué encontrarás en Up Ibiza Sky Society?

En UP Ibiza Sky Society cada detalle cuenta:

Vistas 360º : Desde el 9º piso, tendrás una perspectiva única de Ibiza. Podrás ver el casco histórico, el horizonte infinito del mar y, en días claros, incluso las siluetas de Formentera.

: Desde el 9º piso, tendrás una perspectiva única de Ibiza. Podrás ver el casco histórico, el horizonte infinito del mar y, en días claros, incluso las siluetas de Formentera. Cócteles de autor : La carta de bebidas ha sido diseñada por expertos que combinan técnicas modernas con ingredientes frescos y locales.

: La carta de bebidas ha sido diseñada por expertos que combinan técnicas modernas con ingredientes frescos y locales. Gastronomía variada : Además de hamburguesas gourmet, encontrarás snacks y opciones de picoteo para compartir, ideales para acompañar tu bebida en un ambiente distendido.

: Además de hamburguesas gourmet, encontrarás snacks y opciones de picoteo para compartir, ideales para acompañar tu bebida en un ambiente distendido. Eventos exclusivos : UP Ibiza Sky Society organiza eventos privados y colaboraciones puntuales. En las fechas en que coinciden con eventos de Ushuaïa Ibiza, el acceso al rooftop requiere un mínimo de consumo de 20€ por persona.

: UP Ibiza Sky Society organiza eventos privados y colaboraciones puntuales. En las fechas en que coinciden con eventos de Ushuaïa Ibiza, el acceso al rooftop requiere un mínimo de consumo de 20€ por persona. Ambiente cuidado: Decoración moderna, iluminación ambiental y un servicio impecable.

Vistas de Playa d'en Bossa, desde el rooftop / Luana Failla

Reserva

UP Ibiza Sky Society es sinónimo de momentos únicos de tu viaje a Ibiza. Debido a su popularidad y aforo limitado, es recomendable reservar con antelación. Las reservas se pueden realizar de forma sencilla a través de la web oficial de The Unexpected Ibiza Hotel o contactando directamente con su equipo.

Vivir el atardecer desde UP Ibiza Sky Society es una experiencia inolvidable. No se trata solo de un rooftop, sino de un viaje sensorial.

Up Ibiza Sky Society

Ctra. de Platja d'en Bossa, 10, 07817 Sant Jordi de ses Salines, Illes Balears

Si buscas la mejor terraza de Ibiza para ver el atardecer, con vistas increíbles, un ambiente exclusivo y una oferta gastronómica que sorprende, UP Ibiza Sky Society te está esperando. Sube, respira, mira a tu alrededor… y entiende por qué desde aquí, desde Ibiza, solo queda el cielo.