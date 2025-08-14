El mejor sushi de Ibiza a un paso de Ushuaïa Ibiza Beach Hotel

Minami Japanese Restaurant está situado en el corazón de Playa d’en Bossa, Ibiza, el restaurante donde la tradición de la cocina japonesa y la creatividad mediterránea se juntan para ofrecer a sus comensales la mejor técnica e ingredientes de la isla.

El espacio y su diseño rebosa elegancia, calidad y un ambiente que te traslada a oriente con su arte contemporáneo a base de bambú para quienes desean pasar un instante sofisticado, sensorial y especial junto a amigos en una de las islas más bonitas del mediterráneo.

Ikurra de aguacate / Minami Japanese Restaurant

La propuesta culinaria de Minami

Su carta ofrece una gran variedad y equilibrio junto a una estética que destaca por su sushi tradicional de autor, opciones a la parrilla, platos al wok y teppanyaki en vivo. En Minami Japanese Restaurant, los mejores chefs expertos en cocina japonesa en Ibiza elaboran cada plato con productos frescos de alta calidad y una presentación muy cuidada. Las opciones vegetarianas, veganas y postres, no dejarán indiferente a ningún comensal.

En Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, cada temporada te espera una carta única y sorprendente, repleta de innovadoras propuestas en entrantes y platos principales. Atrévete a descubrir sabores de tierras lejanas, despierta tu paladar y disfruta sin dudarlo de los clásicos sushi y sashimi.

Descubre la esencia de la comida japonesa en Ibiza / Minami Japanese Restaurant

¿Quién puede disfrutar de Minami Japanese Restaurant?

El restaurante japonés en Ibiza está abierto para todo el mundo, tanto para sus huéspedes como para los clientes en general que desean disfrutar de una experiencia ibicenca única con acceso independiente desde la recepción del hotel.

Debido a la alta demanda durante la temporada, es recomendable reservar con antelación.

¿Dónde está Ushuaïa Ibiza Beach Hotel?

Los comensales opinan: ⭐⭐⭐⭐⭐ "Espectacular comida, servicio impecable, calidad y precio inmejorable." ⭐⭐⭐⭐⭐ "Es uno de los mejores Restaurantes Japoneses de Ibiza, cenamos de lujo, materia prima de primerísima calidad, tanto la presentación como el trato inmejorable."