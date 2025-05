Una historia de amor de verano a primera vista

The MAINE Ibiza vuelve con un romance isleño para su tercera temporada llena de sabor, alma y momentos que solo pueden vivirse en la isla de Ibiza. Entre dunas de salinas y flamencos, la puesta de sol de fondo hará que vivas tu propio romance. The MAINE Ibiza es un flechazo directo al corazón de locales y visitantes fieles al restaurante en Sant Francesc de S’Estany. Porque cenar bajo el sol o la luna de Ibiza, no tiene precio.

Enamórate de cada bocado y su sabor en The MAINE Ibiza / The MAINE

Consolidado como un restaurante referente en bar&grill en la isla de Ibiza, The MAINE fusiona el encanto que tiene el lugar con la hospitalidad que brinda la cadena de restaurantes ofreciendo calidad para sus clientes más habituales. Cócteles de autor, marisco de la costa ibicenca a la parrilla entre infinidad de platos idílicos de revista culinaria junto a las novedades que trae la temporada, hará del lugar paradisiaco protegido por la UNESCO, un lugar vibrante, natural y de ensueño.

The MAINE Ibiza es un flechazo directo al corazón de locales y visitantes fieles al restaurante en Sant Francesc de S’Estany. / Luana Failla

El corazón de esta nueva etapa es un espacio de lounge reinventado, diseñado para sentirse como una extensión de la propia isla. Con texturas naturales, tonos costeros y al aire libre que se funde con la belleza salvaje de ses Salines. Es el lugar perfecto para tomar un aperitivo antes de cenar con un nuevo menú de tapas, disfrutar de una copa después de la cena o pasar toda la noche mirando las estrellas.

Calidad y sabores únicos en Ibiza / The MAINE

Y si le sumamos las bandas cubanas, DJs y actuaciones en vivo, la llama del amor de este verano no se apagará jamás.

The MAINE recorre el mundo

Tras conquistar Dubái y Londres con la apertura de los primeros restaurantes, su fundador Joey Ghazal, es toda una eminencia e inspiración para emprendedores y clientes. Y es que el amor y dedicación por la belleza natural del paisaje que tiene, la vuelca en cada plato de The MAINE como si de una primera cita se tratase. Porque enamorarse es increíble, pero conectar, te lleva más allá.

Uno de los platos que se pueden degustar en The MAINE Ibiza. / Luana Failla

Tras pasar su juventud en los lugares más emblemáticos de la isla de Ibiza, el joven empresario conquista la isla con mucha pasión por tercer año consecutivo; con ingredientes de agricultores y pescadores locales y un programa de cócteles que celebra la estacionalidad y la sostenibilidad, The MAINE Ibiza promete otra temporada inolvidable de placer, conexión, celebración y mucho amor.

The MAINE Ibiza no es solo un restaurante, es un lugar donde los sentidos despiertan y el tiempo parece detenerse. Cada uno de sus platos es una declaración de amor a la cocina, cada rincón está diseñado para conectar con la naturaleza y con quien compartes ese momento. Cada noche se convierte en un recuerdo que te acompañará cada verano.

The MAINE Ibiza es ideal para ver el atardecer de Ibiza. / Luana Failla

En un rincón privilegiado entre dunas y flamencos que vuelve a encender la chispa de ese romance que solo Ibiza sabe provocar. Y lo hace con lo mejor de su esencia: ingredientes locales, alma internacional, hospitalidad cuidada al detalle y una energía que solo se explica cuando la vives.

Ibiza te elige y The MAINE te espera.

Dirección y contacto The MAINE Ibiza

Carrer de Llucmajor, Salinas, Ibiza , Spain

Teléfono: +34 971 192 805

Mail: reserve@maineibiza.com