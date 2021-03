Joan Fluxà aprendió de su madre la receta familiar de Hierbas Ibicencas. Amigos y familiares, los únicos que las habían probado, no se cansaban de repertirles lo ricas y sabrosas que estaban. «Les millors d'Eivissa!», le decían. Por eso, todos celebraron que se decidiese a impulsar la pequeña destilería familiar bajo la marca Fluxà Ibiza. Las Hierbas de la Abuela, maceradas y no destiladas, es uno de sus productos estrella. Pero más celebraron el día que Joan se decidió a organizar talleres artesanales (Joan cuenta con la certificación oficial de maestro artesano) en los que no solo se atreve a desvelar la receta familiar, sino que enseña a los asistentes a reconocer, apreciar y podar cada una de las 18 plantas que utilizarán en la elaboración de la famosa receta de Hierbas de la Abuela.

Más de mil personas, la mayoría residentes en Ibiza, han pasado ya por alguno de sus talleres. Lo ideal, como explica Joan con una sonrisa, es hacer uno al año, justo en el momento en el que has terminado de beberte las hierbas del año anterior. Los talleres de noviembre están siempre muy concurridos porque las hierbas tardan tres meses en macerarse, así que son un regalo de reyes ideal para familiares y amigos.

El taller

El taller de Hierbas Ibicencas que imparte Joan comienza con un paseo por el jardín botánico de Fluxà Ibiza, a lo largo del cual se recogen las 18 plantas que se utilizarán para la elaboración del licor. Antes de comenzar la visita, se reparte a cada asistente un par de guantes y tijeras de podar.

Manos a la Obra

Tras la recolección nos colocamos alrededor de la mesa de trabajo. Cada asistente tiene preparada allí una botella de vidrio vacío y una 'fura' (el palo que con el que se ayudará a introducir las distintas plantas en las botella).

Los aromas a hinojo, tomillo, romero, hierba-Luisa, espliego, ruda, eucaliptos, manzanilla, enebro a hojas y piel de limón y naranja se van impregnando en nuestras manos durante el proceso de elaboración de las hierbas ibicencas. A lo largo del taller, Joan explica las propiedades y algunas anécdotas sobre cada una de las plantas que introducimos en nuestra botella, antes de añadir el anís especial proporcionado por Fluxà Ibiza. El último paso es el sellado de las botellas. Después habrá que esperar tres meses para que el licor absorba los aromas y matices de cada una de las plantas aromáticas utilizadas.

La jornada termina con una demostración y degustación de Café Caleta, acompañada de buñuelo caseros, otro momento divertido en el que se comparten consejos, anécdotas y bromas.