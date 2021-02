Ya no quedan muchos restaurantes en la isla que conserven su esencia como Bon Lloc, todo un clásico situado en la localidad de Jesús. Hace ya muchos años que este establecimiento apuesta por elaborar una cocina casera en un local sencillo, muy familiar.

La calidad de sus platos, los buenos precios y el servicio que se brinda a los clientes han convertido a Bon Lloc en punto de reunión habitual no sólo de quienes viven a pocos metros sino de gente de toda la isla. Los menús caseros que sirve a diario son la opción perfecta para quienes no tienen ganas de meterse en la cocina pero no quieren renunciar a comer platos como en casa. Con platos principales como la ya famosa paella de los jueves, pocos pueden resistirse a pasar por su mesa durante la semana. Bon Lloc dispone de una carta mediterránea así como bocadillos, tapas y montaditos perfectos para compartir.