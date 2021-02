El origen de unos de los platos más sabrosos y más de moda en la actualidad en la alta gastronomía de las Pitiusas conduce a la figura del empresario y chef, Joan Yern 'Jhonny', propietario y alma culinaria del famoso restaurante Es Molí de Sal en Formentera. Posiblemente Jhonny ha sido el mayor impulsor, vendedor y promotor de este plato que lleva su sello personal y el de su local, y que ha sido alabado por paladares tan geniales como Juan Mari Arzak, gran amigo de Yern, o Ferran Adrià, entre otros.

Joan se atribuye sin rubor la autoría y creación de la langosta frita con patatas y huevos fritos y relata los detalles: «El origen de este plato es mío, ahora lo hace medio mundo pero se me ocurrió una tarde que estábamos en un varadero y teníamos intención de hacer un arroz, pero estábamos un poco hartos de comer tanto arroz y se me ocurrió freir una langosta. A todos les encantó, así que le añadimos patatas y huevos con el aceite del flambeado y convinimos todos que era sencillo, pero bueno".

Yern explica con vehemencia el secreto de este lujo culinario del Mediterráneo: «Lo más importante es que la langosta sea viva y cómo cortarla, que es un arte en sí, freir todo por separado y sobre todo saber bien cómo hacer el flambeado del aceite que se quita para no mezclarlo. Como toda creación gastronómica tiene un orden y hay que seguir bien los pasos. Es un plato sencillo de elaboración con un buen producto de mar y buenas patatas, pimientos, huevos y aceite básicamente, pero como todo tiene su toque gastronómico y de autor».

Jhonny tiene, además, el mérito de haber ido más allá de su receta al añadir un producto de la tierra tan valorado como la sobrasada payesa, lo que le da un punto más de gastronomía del mar y campo pitiuso a este original manjar: «He luchado siempre por dar calidad con langosta viva, no congelada, de Sudáfrica o bogavante, como hacen ahora algunos que lo copian y meten un clavo. Me parece bien que la gente aprenda y copie pero hay que preservar la receta original y no engañar con congelados para bajar diez euros el precio».

Casi todos los restaurantes de Formentera han introducido la langosta frita con patatas y huevos en sus cartas convirtiéndolo en un exquisito plato de la nueva gastronomía formenterense, muy apreciado por residentes y visitantes aunque su precio no esté al alcance de todos los bolsillos ya que el kilo de langosta viva supera los 80euros.

En Ibiza también se puede disfrutar de este exquisito plato en los restaurantes Ses Boques, Cas Milá, CBBC.. y en Formentera en Es Moli de Sal, Es Caló, Can Rafalet, Juan y Andrea y Pinatar.