Conoce aquí los trucos del chef de La Gaia en Ibiza para que un menú de 14 pases sea equilibrado

La Gaia, el restaurante con estrella Michelin y dos Soles Repsol de Ibiza Gran Hotel, revalida su posición esta temporada 2026 como uno de los grandes referentes de la alta gastronomía mediterránea con una propuesta que combina técnica, creatividad y respeto absoluto por el producto de la isla.

Al frente de esta evolución se encuentra el chef Óscar Molina, cuya filosofía culinaria se basa en crear experiencias gastronómicas equilibradas. Una de las grandes preguntas que surgen ante un menú degustación de 14 pases es cómo conseguir que el comensal disfrute de un recorrido tan completo sin que la experiencia resulte excesiva. La respuesta, según Molina, está en la precisión y en el control de cada detalle.

“Cada ingrediente que incorporamos a un plato se pesa”, explica el chef. Una práctica que permite ajustar las cantidades exactas y garantizar que el conjunto del menú mantenga una armonía perfecta. En una propuesta tan extensa, cada gramo cuenta: desde la cantidad de una salsa hasta la presencia de un ingrediente principal, todo está medido para que cada pase aporte algo nuevo sin saturar al comensal.

Otro de los grandes secretos de La Gaia reside en la composición nutricional de sus menús. Los hidratos de carbono no tienen un papel protagonista, sino que se reservan para momentos concretos del recorrido gastronómico. En su lugar, las verduras de temporada y las proteínas ocupan el centro de la experiencia, aportando ligereza, sabor y envolvente, a lo largo de todo el recorrido gastronómico.

En los platos, cada gramo cuenta, desde la cantidad de una salsa hasta la presencia de un ingrediente principal. / Ibiza Gran Hotel

Esta filosofía se refleja en sus dos menús degustación, Illa y Horitzó, dos recorridos diseñados para descubrir la esencia de Ibiza desde una mirada contemporánea. Ambos parten de la misma idea: reinterpretar los sabores mediterráneos a través de técnicas actuales, dando protagonismo a ingredientes locales y a una cocina que busca emocionar sin perder naturalidad.

Dos menú degustación en La Gaia Ibiza

El menú Illa, inspirado en la identidad y el paisaje gastronómico ibicenco, recorre los sabores más reconocibles de la isla desde una perspectiva renovada. Entre sus creaciones destacan platos donde el producto marino se eleva a través de una elaboración delicada; el Steak Tartar vegano de tomate con crujiente de alga, una reinterpretación vegetal llena de matices; o el Arroz de huitlacoche y sepia de Ibiza, una muestra de la capacidad de Molina para combinar tradición mediterránea y técnicas de vanguardia.

Por su parte, el menú Horitzó, que significa Horizonte, representa una visión más abierta y creativa de la cocina de La Gaia, con una sucesión de platos que buscan sorprender al comensal a través de contrastes, texturas y sabores de temporada. Ambos recorridos mantienen la esencia del restaurante: una cocina elegante, precisa y profundamente conectada con el territorio.

La experiencia gastronómica de La Gaia se completa con un espacio renovado por el estudio de Sandra Tarruella, que ha diseñado una atmósfera más armónica y sofisticada, donde la arquitectura acompaña al recorrido culinario. El restaurante amplía así su propuesta con una nueva estética que refuerza la conexión entre cocina, producto y entorno.

Propuesta a la carta

Además de los menús degustación, La Gaia incorpora desde el año pasado, una opción à la carte, que amplía las posibilidades para aquellos comensales que buscan acercarse a la propuesta del restaurante y repetir en varias ocasiones sus platos favoritos a lo largo de una misma temporada.

Los menús degustació pretenden reinterpretar los sabores mediterráneos a través de técnicas actuales con ingredientes locales. / Luana Failla

Este 2026 nace La Mesa, el nuevo concepto de La Gaia que, en cada capítulo, transforma la experiencia gastronómica en un diálogo entre cocina, creatividad y comunidad, a través de selectos invitados escogidos por el propio Óscar Molina. Durante su primera edición, diez privilegiados vinculados al mundo de la gastronomía, la cultura y la creatividad se reunieron en la sala privada del restaurante para descubrir el Menú Horitzó 2026 de la mano del prestigioso chef, con quien pudieron explorar de primera mano la historia y el origen de cada elaboración.

Una experiencia íntima en la que cada plato se convirtió en una conversación sobre Ibiza, sus productos y sus tradiciones, con creaciones como la Ostra al fuego con salsa meunière y caviar, el plato Miel, un tesoro de las islas, con panal de miel y queso de Ses Cabretes, el arroz de carabinero con velo de flores y sepia, o postres como la crème brûlée de cítricos y la torrija de ensaimada.

Con esta nueva temporada, La Gaia reafirma su apuesta por una gastronomía de autor donde cada detalle está pensado: desde la selección del producto hasta la cantidad exacta de cada ingrediente. Un viaje en el que la técnica, la creatividad y el equilibrio se unen para demostrar que una experiencia gastronómica de alta cocina puede ser extensa, sofisticada y, al mismo tiempo, ligera.