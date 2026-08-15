«La educación sexual empieza mucho antes de la primera charla»

«¿Cuántos de los presentes diríais que durante vuestra infancia tuvisteis una educación consciente sobre sexo?» La pregunta la lanzó Nayara Malnero, psicóloga y sexóloga clínica, nada más subir al escenario del Club Diario de Ibiza. Apenas un puñado de manos se levantó entre el público. «El panorama suele ser casi siempre así de desolador», admitió la especialista, que arrancó de esta manera, el jueves 13 de agosto, la VI edición de la Jornada Acompañando Familias, bajo el título ‘Cuerpo, límites y confianza: educar a niños y adolescentes’.

Las ponentes junto a la consellera de Bienestar social, Carolina Escandell. | FOTOS:TONI ESCOBAR

La cita volvió a llenar el auditorio de madres, padres y educadores dispuestos a romper con los silencios que ellos mismos heredaron. «Somos la generación que puede construir modelos de referencia», señaló Malnero, consciente de que muchos crecieron entre la broma fácil y la figura del médico con corbata como únicas referencias sobre sexualidad. «Necesitamos encontrar el punto intermedio», defendió.

Eva Gómez y Sonia Torres hablan de nutrición infantil.

Como en ediciones anteriores, la jornada estuvo presentada por Manuela López Serra, psicóloga, psicoterapeuta y maestra y se inició con una charla dedicada a la alimentación infantil. Eva Gómez, responsable de comunicación de Grupo Policlínica, entrevistó a Sonia Torres, dietista nutricionista de la misma entidad, para resolver las dudas más frecuentes que llegan a Eivikids Corrillos, el centro infantil abierto a las familias de la isla.

La sexóloga durante el turno de preguntas en la conferencia.

Torres repasó los alimentos más importantes en los tres primeros años de vida, que son aquellos ricos en calcio, en omega 3 y las principales fuentes de proteína, como el huevo, el pescado, el pollo o las legumbres. «La base está en la combinación», recordó.

Ofreció también pautas para cuando un niño rechaza un alimento y alertó sobre el marketing dirigido a los más pequeños: «Hay muchos productos que esconden más azúcar del que creemos; un yogur natural no debe llevar nada más». Comer sin prisas, evitar las pantallas en la mesa e implicar a los niños en la compra son, según explicó, claves para una relación sana con la comida. «La alimentación es una de las grandes preocupaciones de los padres durante los primeros años», resumió antes de ceder el turno a la protagonista de la tarde.

Nayara Malnero fue clara desde el principio: la educación sexual no puede reducirse a una única conversación ni limitarse a hablar de genitales. «La educación sexual empieza mucho antes», insistió, situándola en terrenos como el autoconocimiento y la autoestima.

Frente a los prejuicios que aún rodean a su profesión «se piensan que los sexólogos no somos psicólogos de verdad», ironizó recordando comentarios que recibe a menudo en consulta. Así, defendió una mirada amplia que acompañe a los niños desde edades muy tempranas. «Cuanto antes, mejor», remarcó, poniendo el foco en la prevención del abuso sexual infantil incluso con niños de cuatro años.

Uno de los momentos que más silencio generó en la sala llegó cuando Malnero planteó al público la pregunta que, según contó, más le repite la prensa: ¿es la pornografía la nueva educación sexual? Pocas manos se levantaron entre los asistentes. «Eso quiere decir que todavía tenemos esperanza; pero, por desgracia, sí lo es: es el único modelo de referencia que tienen», lamentó.

Durante su exposición, ofreció estadísticas de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que sitúan en los ocho años el inicio del consumo de pornografía entre menores, coincidiendo a menudo con la edad a la que reciben su primer móvil, muchas veces con motivo de la comunión. «No es que el niño lo busque, es que le va a aparecer», advirtió. El problema no es tanto el acceso como el silencio posterior: «Nadie le ha contado que va a encontrar eso en internet».

«Los niños que preguntan son un diamante en bruto», afirmó la psicóloga. Este comportamiento prueba que todavía no existe el tabú que acompaña al sexo. De ahí que algunas de las claves que compartió fueron no evadir nunca una pregunta, no mentir aunque haya que adaptar el lenguaje a cada edad y entender que la información es poder frente al riesgo de que el menor busque respuestas por su cuenta, «con el arma de destrucción masiva que tenemos en el bolsillo, el móvil».

Malnero desmontó también el miedo de muchos padres a «traumatizar» a sus hijos hablando de estos temas: «La educación desde el miedo no funciona, genera distancia y no convence». Ante preguntas más complejas, propuso buscar la información juntos en internet, «pero esto último es solo para los más atrevidos, hay que estar preparado para que salga cualquier cosa si buscas una práctica sexual en internet», bromeaba.

La tradicional «charla sobre sexo», que llegaba siempre tarde, ya no es una opción, «hay que elegir técnicas de ataque no invasivo», resumió, animando a introducir el tema con naturalidad en el día a día.

Al abrirse el turno de preguntas, la timidez inicial desapareció rápidamente. La sala se llenó de intervenciones de madres y padres que pedían consejo o compartían sus inquietudes, desde el miedo a convertirse en «la madre pesada» hasta cómo ayudar a un hijo a poner límites en el colegio. La charla, en ese tramo final, se transformó en un espacio de confesión compartida.

Como cierre de su intervención, Malnero recomendó a las familias su libro ‘Sexperimentando’ con el objetivo de que los hijos aprendan por ellos mismos. La autora firmó ejemplares al terminar su charla en un turno en el que recibió numerosos elogios del público.

Manuela López cerró la jornada subrayando la importancia de anticiparse a este tipo de conversaciones en casa y puso en valor los consejos de Malnero, apoyándose también en su experiencia como psicóloga en consulta: «Muchos niños desconocen cuál es la forma correcta de relacionarse con el sexo y necesitan estas conversaciones, saber que tienen un espacio en casa donde poder hablar y confesar aquello que les preocupa».

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Al finalizar el acto, decenas de padres y madres se acercaron al estand de Barco de Papel en busca de recomendaciones de libros y cuentos con los que seguir trabajando la educación sexual en casa, antes de hacer cola para conseguir la firma de Nayara Malnero.