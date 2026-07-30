Dónde comer en Ibiza y Formentera este verano: guía 2025
RESTAURANTES EN IBIZA
COYA
La escena gastronómica de Ibiza suma este verano un nuevo nombre internacional con la llegada de COYA Ibiza en BLESS Ibiza The Site. La marca, reconocida por su alta cocina de inspiración peruana y su energía latinoamericana, desembarca en la isla con una propuesta pensada para ir más allá del restaurante, pero con la mesa como punto de partida.
LOBITO DE MAR
El concepto más marinero de Dani García, Lobito de Mar, ha desembarcado esta temporada en The Site Ibiza para acercar la esencia del sur de España a la isla. Situado junto a The Unexpected Ibiza Hotel, el establecimiento combina restaurante y beach club con una carta centrada en el producto del mar con el sello del reconocido chef malagueño.
SUBLIMOTION
Sublimotion celebra este 2026 su decimotercera temporada en el nuevo hotel BLESS Ibiza The Site, dentro del ecosistema lifestyle The Site Ibiza. Creado por Paco Roncero y Eduardo Gonzáles, el espectáculo gastronómico regresa con una propuesta diseñada para emocionar, sorprender y seguir redefiniendo los límites de la experiencia sensorial.
STREETXO
Desde que abrió sus puertas el 1 de junio en The Site Ibiza, StreetXO Ibiza ha dado mucho de qué hablar. El concepto más transgresor de Dabiz Muñoz aterrizó en la isla blanca para continuar creciendo de forma natural en un contexto cargado de energía, perfecto para una experiencia más allá de lo convencional con la excelencia culinaria al frente.
NASSAU BEACH CLUB
Nassau Beach Club presenta esta temporada Nassau by Night, un espacio pensado para todos donde cada velada se vive de forma única. Si los días son un auténtico regalo frente al mar en este genuino beach club de Ibiza, las noches elevan la experiencia con una propuesta de fine dining que no deja indiferente a nadie.
TANIT BEACH IBIZA
Tanit Beach Ibiza es ese paraíso del que todos quieren disfrutar en la isla blanca. Con el mar como hilo conductor, este beach club de Platja d’en Bossa pensado para todos los públicos (ideal también para familias) es el escenario perfecto para deleitarse sin prisas con una gastronomía que despierta los sentidos con una sutil fusión mediterránea y asiática.
LEÑA IBIZA
Convertir el fuego, las brasas y el mejor producto del mercado en las estrellas absolutas de la mesa es el objetivo de Dani García en su llegada a la isla con su restaurante Leña Ibiza. La versión más carnívora y contemporánea de este reconocido chef ha aterrizado esta temporada en The Site Ibiza, dentro del hotel BLESS Ibiza The Site, dispuesto a presentar su reinterpretación del concepto steakhouse en un entorno que invita a dejarse llevar.
LA GAIA
La gastronomía vive en Ibiza un momento de madurez en el que el lujo ya no se mide sólo por la técnica o la excelencia del servicio, sino por la capacidad de contar historias. Precisamente esta es la filosofía de La Gaia, el restaurante gastronómico de Ibiza Gran Hotel consolidado como uno de los grandes referentes culinarios de la isla, reconocido con una estrella Michelin y dos Soles Repsol. Bajo la dirección del chef Óscar Molina, el proyecto continúa evolucionando con una mirada contemporánea, profundamente conectada con el producto local, el entorno y las personas que conforman la identidad de Ibiza.
CAN CURREU
Los sabores de la gastronomía de Ibiza con una visión creativa son los grandes protagonistas de la propuesta de Can Curreu y Estel, dos restaurantes que nacen de un mismo concepto en ubicaciones muy diferentes: en pleno campo, en Sant Carles, y en el entorno urbano del paseo marítimo de Santa Eulària.
GRUPO MONKEY IBIZA
La bahía de Sant Antoni de Portmany vuelve a ser este verano uno de los puntos más atractivos para quienes buscan comer bien, disfrutar del mar y alargar la jornada con buena música y ambiente. En este entorno se encuentran Monkey Ibiza y Bambino Ibiza, dos espacios del Grupo Monkey Ibiza que comparten vistas privilegiadas, una propuesta gastronómica cuidada y una forma de entender el verano muy ligada al ritmo de la isla.
FINCA LA PLAZA
Finca La Plaza defiende su forma personal de entender la restauración. En este refugio situado en el corazón de Santa Gertrudis, el protagonismo corresponde al producto, al trabajo preciso del equipo de cocina y a una experiencia serena, alejada de estridencias. Su propuesta demuestra que la elegancia también se expresa mediante la sencillez, el respeto por los ingredientes y el cuidado de cada detalle.
BEACHOUSE
Beachouse Ibiza propone una forma pausada y hedonista de disfrutar del Mediterráneo. Situado en Platja d’en Bossa, este oasis de lujo tranquilo y espíritu bohemio combina playa, gastronomía, bienestar, música y actividades para todas las edades. Más que un beach club convencional, es un destino pensado para llegar por la mañana, permanecer durante todo el día y descubrir cómo cambia el ambiente a medida que avanzan las horas.
BAMBUDDHA
Bambuddha se ha consolidado como uno de los espacios gastronómicos más singulares de Ibiza gracias a una propuesta que combina cocina, ambiente y experiencia. Situado en un exuberante jardín de bambús, este restaurante-templo transporta al visitante a un entorno inspirado en Asia, donde la espiritualidad y la estética se fusionan con la gastronomía.
EL CARNICERO
En una casa payesa de muros blancos, muy cerca del centro de Ibiza, la cena empieza antes incluso de sentarse a la mesa. Los jardines, la luz y el movimiento del local preparan el terreno para una noche en la que la carne lleva el peso principal, pero no trabaja sola. El Carnicero Ibiza se ha hecho un hueco entre quienes buscan buen producto, buen servicio y un plan completo sin necesidad de salir del mismo lugar.
GRUPO PACHA
Hay una Ibiza que se descubre bailando hasta el amanecer y otra que se saborea sin prisas, entre desayunos tardíos, sobremesas con vistas al mar y cenas que se alargan con la puesta de sol como fondo. Desde el primer café de la mañana hasta la última copa de la noche, Grupo Pacha propone un recorrido culinario que acompaña el ritmo natural de la isla y que invita a descubrir el Mediterráneo desde la mesa, a través de espacios con personalidad propia que comparten una misma forma de entender la hospitalidad, el producto local y el estilo de vida ibicenco.
HELL’S KITCHEN
Cuando Hell’s Kitchen abrió sus puertas en Ibiza el verano pasado, lo hizo con un hito bajo el brazo: convertirse en el primer restaurante de la icónica marca de Gordon Ramsay en Europa. Un año después, el proyecto no solo continúa consolidándose como uno de los espacios gastronómicos más singulares de la isla, sino que amplía su propuesta con una de las novedades de la temporada: abrir sus puertas también a las familias.
THE SITE IBIZA
Ibiza ha inaugurado este verano un nuevo referente para los amantes de la alta gastronomía con la llegada de The Site Ibiza, el ambicioso proyecto de Palladium Hotel Group que integra hotelería, restauración, arte, moda y entretenimiento en un mismo espacio.
SONROJO
Hay lugares donde el entorno forma parte del menú. Sonrojo Beach & Chiringuito es uno de ellos. Ubicado a escasos pasos del mar en Cala Llonga, este espacio reinterpreta el clásico chiringuito mediterráneo con una propuesta que combina gastronomía, relax y una conexión auténtica con el paisaje costero.
BLAU SAND BY OHANA IBIZA
Blau Sand by Ohana Ibiza llega este verano a Santa Eulària con una idea muy clara: devolver el protagonismo al auténtico restaurante de playa. Un espacio donde el Mediterráneo vuelve a marcar el ritmo, la gastronomía se convierte en la verdadera razón de cada visita y el lujo se vive de la forma más natural posible.
NIKO AL FRESCO
La gastronomía en Ibiza sigue evolucionando y Cala Llonga se ha convertido en uno de los escenarios donde esa transformación resulta más evidente. Entre las propuestas que están marcando esta tendencia destaca Niko Al Fresco, el restaurante ubicado en la azotea de Mondrian Ibiza, que combina cocina japonesa contemporánea, vistas panorámicas y una cuidada programación.
CBBC MARINA SANTA EULALIA
Hay restaurantes cuya personalidad se entiende al observar la carta. Otros, simplemente, mirando el mar. En CBbC Marina Santa Eulalia ambas cosas suceden al mismo tiempo. Situado junto a la Capitanía del puerto deportivo de Santa Eulària, este restaurante de Ibiza ha construido una propuesta gastronómica íntimamente ligada a su entorno, donde el Mediterráneo no solo acompaña la experiencia, sino que también define una cocina basada en el producto fresco, el sabor y el equilibrio.
VIBRA HOTELS
Hay lugares que invitan a detener el tiempo. Espacios donde el Mediterráneo marca el ritmo, la gastronomía acompaña cada momento y la puesta de sol se convierte en el hilo conductor de una experiencia que evoluciona de forma natural a medida que cae la tarde. En el corazón del Sunset Strip de Sant Antoni, el hotel Vibra Yamm propone precisamente ese recorrido: comenzar la velada con un cóctel frente al mar y culminarlo con una cena italiana en un entorno privilegiado.
NOBU DAYTIME EDIT
Nobu Restaurant amplía su propuesta gastronómica en Ibiza desafiando la costumbre de una isla donde la alta cocina parece reservada a la noche. Con el objetivo de acercar su excelencia culinaria nipona y sus espectaculares vistas tanto a residentes como a visitantes, el icónico espacio de Talamanca se posiciona como el nuevo y exclusivo referente en el mapa de los almuerzos gourmet.
POMELO PLAYA
Hay lugares en Ibiza que parecen pensados para detener el tiempo y dejar que los días se alarguen hasta convertirse en veladas memorables entre amigos, en familia o en pareja. Pomelo Playa, ubicado en Cala Gració, es uno de ellos. Este chiringuito de Grupo Mambo ha convertido una de las calas más delicadas de Sant Antoni de Portmany en un refugio gastronómico frente al mar donde el verano se vive sin prisa, desde las primeras horas del día hasta esas noches suaves en las que cenar bajo el cielo abierto se convierte en una experiencia difícil de olvidar.
CALMA
En Marina Ibiza, con el Mediterráneo a sus pies y una panorámica privilegiada de Dalt Vila la ciudad amurallada de Ibiza, el restaurante Calma ha construido una propuesta gastronómica basada en una premisa tan sencilla como exigente: ofrecer el mejor producto posible y tratarlo con el máximo respeto. Una filosofía que convierte cada visita en una celebración de los sabores auténticos del mar y de la cocina mediterránea.
ROTO
ROTO Ibiza se ha consolidado como uno de los destinos gastronómicos imprescindibles de Ibiza gracias a una propuesta que combina una cocina honesta, el respeto por el producto y un entorno privilegiado frente al mar. Más que un restaurante, ROTO es un espacio concebido para disfrutar sin prisas, donde la gastronomía, el paisaje y el ambiente se unen para crear una experiencia que trasciende el propio acto de comer.
VILLA MERCEDES
El restaurante Villa Mercedes vuelve a convertirse un año más en el mejor plan para las noches de verano de la isla con una fórmula que conoce bien su público. Buena cocina, vistas a la bahía y música en directo todos los sábados para amenizar la velada.
CAN SECRET
En Sant Llorenç, dentro del Agroturismo Safragell, Can Secret recibe el verano con una carta renovada y muy ligada al terreno. El restaurante ocupa una finca centenaria, rodeada de campo, jardines y espacios tranquilos, y aprovecha esa ubicación para proponer una comida relajada. Su huerto propio gana protagonismo en esta época del año, con platos pensados para compartir, mirar al producto y disfrutar de una Ibiza más calmada, lejos del ruido habitual.
NÔMADE TEMPLE IBIZA
En los acantilados de Portinatx, en el norte de Ibiza, Nômade Temple emerge no como un hotel, sino como un lugar donde la hospitalidad y la gastronomía crean una nueva forma de descubrir la isla. Situado entre pinares milenarios y algunas de las calas más auténticas, el proyecto propone una hospitalidad que habita el paisaje en lugar de imponerse sobre él, invitando a descubrir el territorio a través del sabor.
EL GALLO VIEJO
El Gallo Viejo es uno de esos restaurantes de toda la vida que sobrevive al nuevo orden de la gastronomía en Ibiza, apostando por los sabores ibicencos y las carnes a la brasa. En su mesa se pueden degustar desde el icónico bullit de peix hasta un sinfín de arroces y paellas, fideuà, parrilladas de pescado o el aclamado bogavante con huevos fritos, sin olvidar su emblemático pollo al curry y sus increíbles carnes a la brasa. Abierto desde los años 50, El Gallo Viejo pasó hace 15 años a manos de Fernando Alba, quien ha continuado su historia con maestría a los fogones.
BLESS IBIZA CALA NOVA
BLESS Ibiza Cala Nova es uno de esos hoteles donde la gastronomía tiene tanto peso como el alojamiento. Situado frente a Cala Nova, con unas vistas impresionantes, el establecimiento ha convertido su oferta culinaria en uno de sus grandes atractivos, con varios espacios pensados para diferentes momentos del día abiertos tanto a huéspedes como a cualquier persona que quiera disfrutar de una comida, una cena o un cóctel sin necesidad de alojarse en el hotel.
BONSAI SUSHI & GRILL
Sentarse en una terraza en pleno puerto deportivo de Santa Eulària y disfrutar de una increíble propuesta de sushi y cócteles de autor es el irresistible plan que ofrece en Ibiza Bonsai Sushi & Grill. Convertido en lugar de culto para quienes adoran el sabor oriental, este establecimiento mezcla frescura y creatividad para lograr la propuesta gastronómica de autor más apetecible.
BAR ANITA - CA N’ANNETA
En cualquier ruta por Ibiza hay lugares que merecen una parada. Bar Anita, en Sant Carles, es uno de ellos. Quienes buscan algo más que playa, ocio nocturno o una comida rápida encuentran en este establecimiento la forma de acercarse a la isla de antes. La de los pueblos, las terrazas tranquilas, las barras llenas de tapas y las sobremesas que se alargan sin mirar el reloj.
EL CHIRINGUITO IBIZA
Cada verano, Ibiza da la bienvenida a nuevos restaurantes, beach clubs y lugares por descubrir. Algunos llegan con fuerza y desaparecen tan rápido como aparecieron. Otros, casi sin hacer ruido, terminan formando parte de la historia de la isla. Dieciocho temporadas después de abrir sus puertas en la playa de es Cavallet, El Chiringuito Ibiza pertenece a esa segunda categoría.
ES TIMBAL
Es Timbal se ha ganado a pulso su fama como uno de esos restaurantes que forman parte de la vida cotidiana de Ibiza y en especial de los vecinos de Sant Jordi, muy cerca de Ibiza. Familias, amigos, trabajadores y turistas encuentran allí un lugar cómodo y cercano para desayunar, comer o cenar, con la seguridad de disfrutar de una comida casera y de calidad.
PIKES IBIZA
En el corazón de la gastronomía del hotel boutique Pikes Ibiza hay un profundo respeto por el origen de cada ingrediente, trabajando, siempre que es posible, con los campos que lo rodean y con los agricultores, productores y vecinos que dan forma al sabor de la isla. Y cuando algo no puede encontrarse aquí, el equipo de cocina busca los mejores productores más allá de nuestras fronteras, seleccionando ingredientes con la personalidad y el carácter suficientes para ganarse un lugar en su mesa.
RESTAURANTES EN FORMENTERA
SES ILLETES
Ses Illetes es una de las playas más deseadas de Formentera. Sus increíbles aguas turquesa, el abrumador paisaje que la rodea y la atmósfera tranquila que se respira en esta zona de costa la convierten en el destino soñado por personas de todo el mundo. Precisamente allí, en pleno Parque Natural, se encuentra el restaurante Es Ministre, un refugio perfecto para dejarse llevar por los sabores, aromas y texturas de la mejor gastronomía mediterránea.
MARITERRA
La esencia de Formentera se traslada a la mesa en el restaurante Mariterra a través de una cocina mediterránea honesta, muy vinculada a su territorio y a la estacionalidad de las materias primas. El producto local, el pan recién horneado y el aceite procedente de su propia finca son la base de una propuesta en la que cada plato habla de la isla, de la Mola y de Finca Cas Majoral.
JUVIA
En el paseo de es Pujols, uno de los lugares más animados de Formentera, el restaurante Juvia espera a los amantes de la gastronomía, el buen ambiente y el trato más cordial. La creatividad y la simplicidad son claves en este establecimiento, donde el mar está siempre presente y la cocina sabe a autenticidad.
HANNAH FORMENTERA
Situado en la playa de Migjorn, Hannah Formentera reúne algunos de los grandes atractivos de la isla en un mismo espacio. Gastronomía mediterránea, producto local, tranquilidad y una ubicación privilegiada frente al mar definen la propuesta de este hotel boutique y restaurante.
PRODUCTO LOCAL
ZERO FOOD WASTE
En una isla donde la gastronomía forma parte de la identidad local, tirar comida debería doler un poco más. Ibiza presume de producto local, de mercados con fruta y verdura de temporada, de pescado fresco y de recetas familiares que han sobrevivido con una clara filosofía de aprovechamiento. Sin embargo, en muchas casas, la basura sigue recibiendo cada semana yogures olvidados, verduras mustias, pan duro, restos de comida y productos comprados «por si acaso» que nunca llegaron a cocinarse.
EATING IN IBIZA
La gastronomía es una de las mejores formas de descubrir un destino. Habla de su paisaje, de su cultura, de las personas que lo habitan y de las tradiciones que han pasado de generación en generación.
BODEGAS CAN RICH
Can Rich, la bodega de Ibiza con más de dos décadas de historia y vocación ecológica, continúa en su línea de presentar vinos que se adapten al gusto actual sin perder su raíz milenaria. En su finca, situada entre Sant Antoni y Buscastell, elabora vinos que han sido reconocidos con premios internacionales en diversas ocasiones, siempre fiel a su modelo de viticultura ecológica y sostenible.
COCINAR
Gazpacho de cerezas, curry de garbanzos, alitas de pollo a la barbacoa, steak tartar, flaó, arròs de matances, ensaladilla rosa (sí, rosa, no es un error de tipografía), orelletes, guisat d’ous, mejillones marinera, maxibón de greixonera, pastel de pescado, albóndigas, magdalenas de mandarina, bullit de peix, rossejat de fideos, las galletas del navegante… hasta alguna preparación viral.
JUNTOS FARM
En unos terrenos que permanecieron abandonados durante más de una década, Juntos Farm demuestra que la agricultura regenerativa puede transformar la manera en que Ibiza cultiva, se alimenta y concibe la comida.
TUBAGUA
En plena temporada, cada detalle cuenta. La presentación de una mesa, la comodidad de una terraza, la resistencia de una cristalería o la funcionalidad del menaje profesional marcan la diferencia tanto en la experiencia del cliente como en el disfrute de cualquier espacio gastronómico.
ESCUELA DE HOSTELERÍA DE IBIZA
La Escuela de Hostelería de Ibiza se está consolidando como un centro de referencia en la formación de profesionales del turismo y la hostelería, ya que ofrece una enseñanza de excelencia académica y técnica, estrechamente vinculada a las necesidades reales del sector del turismo.
ENTREVISTA A GABRIEL OLIVERA
Gabriel Olivera es arquitecto y desde hace más de treinta años crea espacios para las personas, como le gusta decir. Con el tiempo comprendió que el espacio más importante que debemos cuidar es la naturaleza. Can Zol nació de ese sueño: demostrar que arquitectura, agricultura, sostenibilidad y bienestar pueden convivir en Ibiza en un mismo proyecto.
BAR ANITA - CA N’ANNETA
En cualquier ruta por Ibiza hay lugares que merecen una parada. Bar Anita, en Sant Carles, es uno de ellos. Quienes buscan algo más que playa, ocio nocturno o una comida rápida encuentran en este establecimiento la forma de acercarse a la isla de antes. La de los pueblos, las terrazas tranquilas, las barras llenas de tapas y las sobremesas que se alargan sin mirar el reloj.
SUPERMERCADOS SAVIDA
En Ibiza, elegir dónde hacer la compra también dice mucho de una forma de vivir. Supermercados SAVIDA ha construido su identidad sobre la sencilla idea de que comer bien es vivir mejor. Con esa filosofía, la cadena se ha consolidado como una referencia para quienes buscan calidad, cercanía y compromiso con el entorno.
PRODUCTO LOCAL
Apostar por el producto local en Ibiza es una forma de entender la isla, de respetar su territorio y de reconocer el trabajo de quienes cultivan, crían, pescan o elaboran alimentos en la isla. Cada vez más restaurantes incorporan en sus cartas ingredientes de kilómetro cero que conectan directamente con el paisaje ibicenco y con una manera de cocinar más sostenible y ligada al origen.
ENTREVISTA A JUAN TUR PLANELLS
Cuando, hace 40 años, Juan Tur Planells abrió Mister Chippy, poco podía imaginar hasta dónde llegaría esta pequeña empresa especializada entonces en cultivar y distribuir patata ibicenca. A día de hoy, se ha convertido en un valor imprescindible para muchas empresas de hostelería de Ibiza, que reciben una variedad de producto local listo para cocinar.
ESTRELLAS DE LA COCINA
GORDON RAMSAYHELL'S KITCHEN
Cuando Hell’s Kitchen abrió sus puertas en Ibiza el verano pasado, lo hizo con un hito bajo el brazo: convertirse en el primer restaurante de la icónica marca de Gordon Ramsay en Europa. Un año después, el proyecto no solo continúa consolidándose como uno de los espacios gastronómicos más singulares de la isla, sino que amplía su propuesta con una de las novedades de la temporada: abrir sus puertas también a las familias.
DABIZ MUÑOZSTREETXO
Dabiz Muñoz no es un chef al uso. Es transgresor, le gusta provocar y divertir, sin perder nunca de vista una exigencia máxima al preparar cada plato. Precisamente esos son los valores que le han servido para lograr ser el mejor chef del mundo durante tres años consecutivos (2021, 2022 y 2023), y cultivar las cuatro estrellas Michelin que posee en la actualidad: tres en DiverXO y una en RavioXO. Esta temporada, tras años buscando en Ibiza un lugar adecuado para su restaurante más canalla, StreetXO, por fin ha aterrizado en The Site para ofrecer experiencias más allá de la imaginación.
ÁLVARO SANZESTRAGÓN
Después de hacer historia en 2019 al conseguir la primera estrella Michelin para Ibiza, el chef Álvaro Sanz regresa con una nueva etapa de Estragón. El restaurante deja atrás la casa payesa donde nació su reconocimiento para abrirse a una ubicación más confortable: el hotel Insotel Fenicia Prestige Suites & Spa 5*, en Santa Eulària. ¿Su plan? No perder su mirada mediterránea y continuar defendiendo una cocina conectada con la tierra, el producto y la identidad de la isla.
DAVID GRUSSAUTEUNIC RESTAURANT
Ibiza también se puede contar desde un plato. En UNIC Restaurant, el chef David Grussaute ha construido una propuesta gastronómica que mira a la isla desde su producto, su memoria y sus oficios. Su cocina parte del kilómetro cero, pero va más allá de la etiqueta: busca dar voz a pescadores, agricultores, ganaderos y artesanos que mantienen viva la identidad ibicenca.
RESTAURANTES EN IBIZA
NASSAU GROUP
Los equipos de cocina de Nassau Group visitan el campo situado en Cas Costas para testar sabores, compartir ideas y conocer los procesos de cultivo junto con la responsable del huerto del grupo, Lidia Hidalgo
BAR ANITA
Sentarse a la mesa en Bar Anita es mirar atrás, sumergirse en la historia de Ibiza: desde el edifcio que alberga el restaurante hasta los buzones de correo postal, pasando por platos de comida típica de la isla o su licor de hierbas
BEACHOUSE IBIZA
Este santuario para personas sibaritas, amantes de la comida y con mentes curiosas y creativas, está en continua transformación desde la mañana hasta la madrugada
CAN CURREU
El restaurante Can Curreu tiene su versión urbana en Estel, en el paseo marítimo de Santa Eulària
CBBC MARINA STA EULALIA
Este restaurante de Ibiza es el espacio idóneo para disfrutar de una gastronomía elaborada con los mejores productos: desde los vegetales hasta los pescados frescos. Además, presenta una extensa carta de bebidas y cócteles muy tentadores
CIELITO
El chef al frente del restaurante del hotel Bonito Ibiza es Gabriel Sunyer, que propone un viaje culinario completo por México que incluye entrantes, platos principales, postres y cócteles de autor con vistas al Mediterráneo
CUYO
El restaurante Cuyo, ubicado en el hotel Hyde, permite viajar a México a través del paladar con platos tan típicos como las quesadillas o los tacos, además de deliciosos cócteles
DESTINO FIVE
El resort cuenta con Cielo, un restaurante de estilo finca con ambiente relajado, Elia que ofrece cocina griega y el club de piscina Playa Pacha, con bocados mediterráneos en un lugar acogedor
EL CARNICERO
La propuesta culinaria gira en torno a una selección de carnes de calidad suprema, que abarca cortes provenientes de Estados Unidos, Argentina, Australia, Uruguay y España
EL CHIRINGUITO IBIZA
El restaurante, situado en la platja de es Cavallet en ses Salines, sobresale por las elaboraciones sencillas, bien hechas, con toques contemporáneos y con productos de cercanía en la gran mayoría de los platos
FAMILIA MARÍ MAYANS
A sus recién galardonadas Hierbas Ibicencas Familia Marí Mayans, la Frígola®, el Palo y la gama de ginebras IBZ, esta empresa ibicenca añade novedades como el tequila TeqMex, las infusiones IBIZEN y las sales ANaCleta
FINCA LA PLAZA
El restaurante, situado en el jardín de una finca payesa en la plaza de Santa Gertrudis, es un remanso de tranquilidad, con una amable atención y una carta sin estridencias
IBIZA DELICATESSEN
Juan Tur y su familia, propietarios de Destilerías Ibiza, Ibiza Delicatessen y Fluxà Ibiza, han recibido con orgullo la carta de Maestro Artesano Licorero, un paso más en su consolidación como referentes de la producción artesanal ibicenca
FORN CAN BUFÍ
Con cinco décadas de historia, esta empresa familiar mantiene en sus productos las recetas y sabores tradicionales. En sus diez tiendas de la isla se puede encontrar flaó, bunyols, orelletes y otras especialidades ibicencas
SOROLLA RISTORANTE
La carta de Sorella Ristorante reinterpreta la tradición culinaria italiana con ingredientes de temporada
RESTAURANTE HUMO
Las carnes a la brasa son todo un privilegio en el restaurante Humo, en la azotea de Nativo Hotel Ibiza. Con unas vistas increíbles al mar y la montaña, el comensal disfruta de sabores de Latinoamérica, Oriente Medio y el sudeste asiático
IL DEK ITALIAN BISTROT Y PIZZERÍA ADIÓS
Il Dek Italian Bistrot y Pizzería Adiós son dos opciones ideales para tomar un aperitivo con vistas a Dalt Vila, disfrutar de un almuerzo delicioso en la ciudad o vivir una cena memorable junto a la muralla de Ibiza
JACARANDA LOUNGE
Jacaranda Lounge es el primer establecimiento de la isla en ofrecer este tipo de cocina participativa en la que los comensales cocinan los ingredientes elegidos en la propia mesa
MASSA COFFE
Si eres de los que amas los desayunos, aquí tienes variadas opciones con productos de calidad
MAYMANTA IBIZA
El restaurante de Aguas de Ibiza Grand Luxe Hotel aúna la alta gastronomía y coctelería de Perú con una atmósfera puramente ibicenca y un paisaje espectacular. Cenas y tardeos reconocidos con un Sol de la Guía Repsol
MIKASA
No hace falta estar alojado en este hotel para comenzar la jornada con un desayuno en una terraza tranquila con vistas espectaculares
MINAMI JAPANESE RESTAURANT
El sushi tradicional y el contemporáneo se equilibran en la carta con una selección de carnes y pescados en diferentes elaboraciones en Minami Japanese Restaurant
MISTER CHIPPY
«Mantener las tradiciones es fundamental, pero también lo es incorporar tecnología avanzada», explica Juan Tur, CEO de la empresa ibicenca Mister Chippy
MONKEY IBIZA
En este restaurante de Ibiza se viven viernes de cabaret, días de piscina y un 'sunset' con sabor mediterráneo
NASSAU BEACH CLUB
Días relajados y noches sofisticadas en uno de los beach clubs más icónicos de Ibiza
NIKO AL FRESCO
El restaurante Niko Al Fresco del hotel Mondrian incorpora este verano la experiencia omakase para conocer la cocina japonesa desde una perspectiva más cercana
PACHA RESTAURANTE
El establecimiento combina el alma vibrante del Mediterráneo con la precisión de refinadas propuestas de sushi, en un menú diseñado para nutrir el alma y emocionar
POMELO PLAYA
Así puede ser tu día de playa perfecto en Ibiza: estilo relajado y sabor local en Cala Gració
ROTO
Gastronomía con fondo, cócteles con sello propio y una atmósfera vibrante convierten en imprescindible a este lugar para quienes buscan algo más que una comida con vistas
VIBRA HOTELS
Vibra Hotels presenta su doble apuesta gastronómica en Platja d’en Bossa: Seahorse Restaurante y Beach Club y Taquería Tacosanto. Dos restaurantes con identidad propia para disfrutar con todos los sentidos del verano en Ibiza
SUPERMERCADOS SAVIDA
¿Buscas producto local en Ibiza? Estos 4 supermercados son la solución
HARD ROCK
En The Beach Hard Rock Hotel Ibiza, cada mañana comienza con ritmo. Entre camas balinesas, brisa marina y buena música, todo invita a bajar el ritmo y dejarse llevar sin prisas
THE BEACH
Arroz, playa y buen ambiente: el plan perfecto este verano en Ibiza
THE OYSTER & CAVIAR BAR
La oferta gastronómica de The Oyster & Caviar Bar es una fusión japonesa y peruana que se elabora con los productos más selectos de Ibiza. Disfrutarla en el ambientazo de The Unexpected Ibiza Hotel multiplica la experiencia
VILLA MERCEDES
Villa Mercedes, el único restaurante de Ibiza ubicado en una auténtica villa de playa, despliega su carta mediterránea ante las mejores vistas de la Bahía de Portmany. Su cocina defiende los platos a la brasa y nuevas versiones de arroces clásicos
ZAZÚ IBIZA
Con zona de camas balinesas, terraza junto al mar, cocina ininterrumpida y djs animando las tardes, es un lugar para pasar el día entero con buena gastronomía y mucha alegría
ESTRELLAS DE LA COCINA
DAVID GRUSSAUTEUNIC RESTAURANT
Sumergirse en el Mediterráneo que baña la isla o dar un paseo entre los pinos es posible sentado a la mesa en Unic Restaurant, el universo gastronómico inspirado en Ibiza con esencia francesa que cuenta con una estrella de la Guía Roja
EDWIN VINKE1742
En un palacio del siglo XVIII, la gastronomía del chef dos estrellas Michelin Edwin Vinke alcanza los sentidos al son de voces de soprano. Un restaurante situado en Dalt Vila con el sello de Nassau Group
GORDON RAMSAYHELL'S KITCHEN
El primer Hell’s Kitchen de Europa ha llegado este verano a The Unexpected Ibiza Hotel para brindar una experiencia extraordinaria con una propuesta gastronómica vibrante y cócteles atrevidos y sorprendentes
OSCAR MOLINALa Gaia
El restaurante con una estrella Michelin y dos Soles Repsol renace esta temporada con un nuevo diseño interior, dos menús rebautizados y la posibilidad de comer a la carta
RESTAURANTES EN FORMENTERA
CASBAH
En el restaurante de Casbah Formentera «es posible degustar desde nuestro propio pan, hasta carne de cordero de nuestro propio rebaño», explica Juan Vicente Boned, CEO y propietario
TERANKA
Teranka Formentera ofrece cenas bajo las estrellas, puestas de sol con cócteles y platos pensados para compartir en un entorno privilegiado frente a la playa de Migjorn
ES MINISTRE
La propuesta gastronómica del restaurante Es Ministre apuesta por una cocina tradicional elaborada con productos frescos y de cercanía, en la que destacan los pescados, mariscos, carnes y arroces
HANNAH FORMENTERA
La propuesta culinaria de Hannah Formentera combina alta gastronomía, pesca sostenible y un profundo respeto por la tradición pitiusa