GRUPO PACHA

Hay una Ibiza que se descubre bailando hasta el amanecer y otra que se saborea sin prisas, entre desayunos tardíos, sobremesas con vistas al mar y cenas que se alargan con la puesta de sol como fondo. Desde el primer café de la mañana hasta la última copa de la noche, Grupo Pacha propone un recorrido culinario que acompaña el ritmo natural de la isla y que invita a descubrir el Mediterráneo desde la mesa, a través de espacios con personalidad propia que comparten una misma forma de entender la hospitalidad, el producto local y el estilo de vida ibicenco.