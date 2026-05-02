Villa Mercedes: vuelve un icono de la gastronomía en Ibiza

Villa Mercedes vuelve a reivindicar esta temporada estival su esencia como uno de los grandes clásicos de Ibiza. Situado en el paseo marítimo de Sant Antoni, este emblemático establecimiento de Grupo Mambo ocupa la única villa señorial con vistas al mar de la isla. Un enclave histórico donde la arquitectura, la vegetación, la cercanía del mar y el ritmo pausado de esta bahía componen una de las estampas más evocadoras del verano mediterráneo.

Villa Mercedes, situado en una villa señorial en pleno paseo marítimo.

Con más de un siglo de historia, Villa Mercedes ha sabido convertir su singularidad en una experiencia. Sus jardines, terrazas y salones abiertos al exterior hacen de este espacio un lugar donde cada detalle invita a detenerse, compartir y celebrar. Un restaurante con alma propia, donde la memoria de la isla convive con una propuesta contemporánea, elegante y profundamente conectada con el placer de la buena mesa y la belleza del entorno.

Esta temporada, Villa Mercedes vuelve a poner el foco en una cocina mediterránea de producto, en la que la calidad de la materia prima y la fuerza de la brasa marcan el carácter de la carta. Pescados, mariscos, verduras, arroces y carnes se integran en una propuesta honesta y refinada que rinde tributo a los sabores esenciales de Ibiza desde una mirada actual. Una cocina pensada para saborearse sin prisa, acompañada de cócteles de autor, música y una atmósfera que convierte cada servicio en una experiencia sensorial frente al mar.

Un lugar donde la historia, el paisaje, la gastronomía y la hospitalidad se unen para ofrecer una forma de vivir la isla serena, sofisticada y auténtica. Reservas: www.villamercedesibiza.com.