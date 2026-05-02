Giro creativo a la cocina vasco-mediterránea de Beso Beach Ibiza

Beso Beach Ibiza ha abierto ya sus puertas, dando un año más la bienvenida a una nueva temporada en uno de los rincones más especiales de la isla: ses Salines. El establecimiento de playa regresa con su fórmula habitual de buena gastronomía, ambiente relajado, estilo mediterráneo y ese punto sofisticado que lo ha convertido en una parada casi obligatoria para quienes buscan algo más que una comida frente al mar en Ibiza.

Cocina de producto. | / .

La temporada 2026 llega, además, con novedades en la carta. Beso Beach Ibiza mantiene la inspiración vasco-mediterránea que define su cocina, pero incorpora un giro más creativo, con nuevas propuestas pensadas para sorprender tanto a los clientes de siempre como a quienes lo descubran por primera vez. La calidad del producto sigue siendo la base, aunque este año la experiencia gastronómica promete matices más frescos e innovadores que nadie se puede perder.

Beso Beach Ibiza abre con servicio de playa de 11 a 18 horas y restaurante de 13 a 21 horas, un horario pensado para alargar el día entre tumbona, mesa y sobremesa. Además, este verano Beso Beach Ibiza estrena una nueva línea de eventos gastronómicos exclusivos, cuyas fechas se anunciarán próximamente y que apuntan a convertirse en uno de los grandes atractivos de la temporada 2026.