Ses Salines
Giro creativo a la cocina vasco-mediterránea de Beso Beach Ibiza
Nueva carta y planes gastronómicos exclusivos en ses Salines
Beso Beach Ibiza ha abierto ya sus puertas, dando un año más la bienvenida a una nueva temporada en uno de los rincones más especiales de la isla: ses Salines. El establecimiento de playa regresa con su fórmula habitual de buena gastronomía, ambiente relajado, estilo mediterráneo y ese punto sofisticado que lo ha convertido en una parada casi obligatoria para quienes buscan algo más que una comida frente al mar en Ibiza.
La temporada 2026 llega, además, con novedades en la carta. Beso Beach Ibiza mantiene la inspiración vasco-mediterránea que define su cocina, pero incorpora un giro más creativo, con nuevas propuestas pensadas para sorprender tanto a los clientes de siempre como a quienes lo descubran por primera vez. La calidad del producto sigue siendo la base, aunque este año la experiencia gastronómica promete matices más frescos e innovadores que nadie se puede perder.
Beso Beach Ibiza abre con servicio de playa de 11 a 18 horas y restaurante de 13 a 21 horas, un horario pensado para alargar el día entre tumbona, mesa y sobremesa. Además, este verano Beso Beach Ibiza estrena una nueva línea de eventos gastronómicos exclusivos, cuyas fechas se anunciarán próximamente y que apuntan a convertirse en uno de los grandes atractivos de la temporada 2026.
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