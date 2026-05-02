La esencia de Ibiza en el restaurante Ca’s Milà

En la bonita playa de Cala Tarida se encuentra un restaurante que habla el idioma de la gastronomía ibicenca: Ca’s Milà. Pescados, arroces, calderetas y un sinfín de delicias se sirven a la mesa para disfrutar en buena compañía de un auténtico festín de sabores. El restaurante cuenta con amplias terrazas y salones interiores, perfectos también para celebraciones. Reservas: 971 80 61 93.