OFERTA DÍA DE LA MADRE
Cala Tarida
La esencia de Ibiza en el restaurante Ca’s Milà
En la bonita playa de Cala Tarida se encuentra un restaurante que habla el idioma de la gastronomía ibicenca: Ca’s Milà. Pescados, arroces, calderetas y un sinfín de delicias se sirven a la mesa para disfrutar en buena compañía de un auténtico festín de sabores. El restaurante cuenta con amplias terrazas y salones interiores, perfectos también para celebraciones. Reservas: 971 80 61 93.
- Detenido el presunto autor del apuñalamiento mortal en Ibiza
- Francesco Sessa, el italiano asesinado en Platja d’en Bossa que trabajaba como pizzero en Ibiza
- Muere un hombre apuñalado en Platja d'en Bossa
- Reacciones al posible cierre de uno de los chiringuitos más emblemáticos de Ibiza: «Es Puetó tendría que ser declarado Bien de Interés Cultural»
- Cazadas 85 personas tirando la basura fuera de horas o de los contenedores en Ibiza: 40.000 euros en multas en Sant Josep
- Policía y Guardia Civil buscan al apuñalador de un italiano en Ibiza, que ha huido de la escena del crimen
- Las imágenes del apuñalamiento en una calle de Platja d'en Bossa
- Día del trabajador: Estos son los supermercados que abrirán este 1 de mayo en Ibiza