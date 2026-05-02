Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apuñalado en IbizaEclipse en IbizaPlayas sin sombrillasApuñalado en IbizaPlanes del fin de semana
instagramlinkedin

Cala Tarida

La esencia de Ibiza en el restaurante Ca’s Milà

La esencia de Ibiza en el restaurante Ca’s Milà | CA’S MILÀ

La esencia de Ibiza en el restaurante Ca’s Milà | CA’S MILÀ

Redacción Ibiza

En la bonita playa de Cala Tarida se encuentra un restaurante que habla el idioma de la gastronomía ibicenca: Ca’s Milà. Pescados, arroces, calderetas y un sinfín de delicias se sirven a la mesa para disfrutar en buena compañía de un auténtico festín de sabores. El restaurante cuenta con amplias terrazas y salones interiores, perfectos también para celebraciones. Reservas: 971 80 61 93.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents