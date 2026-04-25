Vibra Hotels inaugura la primera heladería de Ben & Jerry´s en Ibiza
El espacio está ubicado a pie de calle y es accesible a todos los públicos
Vibra Hotels da un paso más en su apuesta por enriquecer la experiencia de sus clientes y visitantes con la apertura de la primera y única heladería de Ben & Jerry´s en la isla de Ibiza. El nuevo establecimiento, ubicado en el hotel Vibra Algarb, en plena Platja d’en Bossa, se posiciona como un nuevo punto de referencia tanto para huéspedes como para el público local e internacional.
Este lanzamiento es fruto de un acuerdo estratégico entre Vibra Hotels y la reconocida marca internacional, lo que supone la llegada oficial de Ben & Jerry’s a Ibiza, ampliando la oferta gastronómica y de ocio de la isla con una propuesta diferencial, innovadora y de gran reconocimiento global.
La heladería cuenta con un local a pie de calle, con acceso directo desde la entrada del hotel y una alta visibilidad desde el exterior, lo que la convierte en un espacio accesible para todos los públicos. Esta ubicación estratégica permitirá atraer tanto a clientes del hotel como a transeúntes de una de las zonas más concurridas de Ibiza.
La apertura de esta heladería representa un importante avance para la compañía y ha sido posible gracias a un proyecto liderado por el Director Corporativo de F&B de Vibra Hotels, José Antonio Martínez, junto a distintos equipos de la compañía. Tras la finalización de las obras y el proceso de formación de los equipos, Vibra Hotels se prepara para ofrecer una experiencia única centrada en el sabor, la diversión y la calidad.
«Con esta apertura, reforzamos nuestro compromiso por ofrecer propuestas diferenciales que aporten valor a la experiencia del cliente. La llegada de una marca como Ben & Jerry’s a nuestro hotel Vibra Algarb supone un hito importante, no solo para nosotros, sino para la oferta gastronómica de la isla», destacan desde Vibra Hotels.
Debido a esta incorporación, el hotel Vibra Algarb se posiciona como un enclave único en Ibiza, siendo el único establecimiento de la isla que reúne dos marcas internacionales de gran reconocimiento como Ben & Jerry’s y Starbucks, reforzando su propuesta de valor y su atractivo tanto para clientes nacionales como internacionales.
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