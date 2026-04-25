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Es Torrent

Un refugio gastronómico anclado al sabor Mediterráneo

Más de cuatro décadas ofreciendo la mejor cocina marinera. | | ES TORRENT

Más de cuatro décadas ofreciendo la mejor cocina marinera. | | ES TORRENT

Redacción Ibiza

El Mediterráneo es la seña de identidad de Es Torrent, un refugio gastronómico plenamente vinculado al mar con más de cuatro décadas de historia. Hijos y nietos de pescadores llevan adelante este establecimiento, en el que se sirven platos marineros ibicencos en un entorno incomparable. Es Torrent, la playa que alberga y da nombre al restaurante, es un pequeño paraíso de aguas cristalinas en Sant Josep. Reservas: 971802160.

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