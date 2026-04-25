Un refugio gastronómico anclado al sabor Mediterráneo

El Mediterráneo es la seña de identidad de Es Torrent, un refugio gastronómico plenamente vinculado al mar con más de cuatro décadas de historia. Hijos y nietos de pescadores llevan adelante este establecimiento, en el que se sirven platos marineros ibicencos en un entorno incomparable. Es Torrent, la playa que alberga y da nombre al restaurante, es un pequeño paraíso de aguas cristalinas en Sant Josep. Reservas: 971802160.