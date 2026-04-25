Es Torrent
Contenido patrocinado - Es Torrent
Un refugio gastronómico anclado al sabor Mediterráneo
El Mediterráneo es la seña de identidad de Es Torrent, un refugio gastronómico plenamente vinculado al mar con más de cuatro décadas de historia. Hijos y nietos de pescadores llevan adelante este establecimiento, en el que se sirven platos marineros ibicencos en un entorno incomparable. Es Torrent, la playa que alberga y da nombre al restaurante, es un pequeño paraíso de aguas cristalinas en Sant Josep. Reservas: 971802160.
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