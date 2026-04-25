Cultura y sabores del mundo en Cala Llonga
El ‘resort’ cuenta con propuestas mediterráneas y japonesas, además de planes musicales y culturales de altura
Mondrian y Hyde Ibiza han vuelto esta semana a Cala Llonga, dando inicio a una nueva temporada marcada por la música, la creatividad y una ambiciosa renovación de ambos hoteles. La apertura ha coincidido con la 17ª edición del International Music Summit (IMS).
Ubicados en la bahía de Cala Llonga, Mondrian y Hyde Ibiza ofrecen una propuesta lifestyle que combina diseño contemporáneo, gastronomía, bienestar y experiencias culturales en diálogo constante con el entorno natural y la comunidad local. Durante el invierno, el resort ha potenciado nuevas zonas exteriores, ampliaciones en los espacios gastronómicos y una programación cultural y musical muy ambiciosa. Como parte de esta evolución, Mondrian Ibiza ha sido reconocido recientemente como Forbes Travel Guide Global Partner.
Por su parte, Hyde Ibiza acogerá el Ibiza Fest del 7 al 11 de mayo, un nuevo evento propio que refuerza la vocación del hotel como plataforma cultural y punto de encuentro entre residentes, viajeros y creativos. La programación artística continuará con Sun & Moon en Mondrian Ibiza y las sesiones Paint & Sip.
La oferta gastronómica vuelve a ser uno de los pilares de la temporada con Sonrojo Beach & Chiringuito, el restaurante frente al mar de estilo mediterráneo con hamacas en la arena, y Niko Al Fresco Rooftop, que inicia una nueva etapa ampliando su capacidad y reforzando su propuesta japonesa contemporánea con vistas privilegiadas a la bahía.
A todo ello se suma el compromiso firme de ambos hoteles con la sostenibilidad, avalado por la reciente certificación internacional Green Key, que sitúa a estos hoteles entre los pocos de la isla que cuentan con este reconocimiento.
Mondrian y Hyde Ibiza afianzan así su papel como motores culturales de Cala Llonga. Un destino abierto durante toda la temporada, pensado no solo para huéspedes sino también para residentes y visitantes d ela isla.
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