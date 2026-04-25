El Carnicero, sabor a brasas en la terraza más vibrante de Ibiza
En unos jardines de ensueño, los comensales pueden disfrutar de carnes exquisitas y sobremesas que se alargan
El Carnicero Ibiza da la bienvenida a la temporada 2026 y vuelve a convertirse en uno de los destinos gastronómicos imprescindibles de la isla. A escasa distancia de la ciudad de Ibiza, el restaurante reabre sus puertas para ofrecer su habitual propuesta de sabores, ambiente y puesta en escena en un entorno muy singular.
Rodeado de una exuberante vegetación y con una terraza increíble, El Carnicero invita a disfrutar de cenas especiales en un espacio que combina naturaleza, elegancia y una atmósfera pensada para alargar la noche. La experiencia gastronómica se completa con un entretenimiento cuidado y sofisticado, capaz de acompañar cada velada sin restar protagonismo a la mesa.
Desde su apertura en 2015, este restaurante ubicado en una antigua finca ibicenca ha consolidado una carta centrada en carnes internacionales de primera calidad. Entre sus cortes más destacados están el solomillo argentino, el Bife Ancho argentino, la Tira de Asado, el Tomahawk, el T-Bone Steak de U.S.A. y el exclusivo Wagyu Kagoshima de Japón. A ello se suman delicias ibéricas de Cinco Jotas, como el solomillo, la pluma o la presa de cerdo ibérico.
La oferta de mar también ocupa un lugar relevante en su cocina, con platos como el lomo de atún salvaje de Almadraba, las gambas rojas a la plancha, la pata de pulpo crujiente o el ceviche de mar.
Además, la carta incluye otras elaboraciones muy apreciadas como el steak tartar clásico, la hamburguesa El Carnicero, el rack de cordero y una variada selección de entrantes para abrir boca.
Reservas: www.elcarnicero.com.
reapertura
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